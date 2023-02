Ter uma marca pessoal é essencial para todas as áreas da vida onde você está se relacionando com as pessoas. Afinal, nossos cérebros processam opiniões e julgamentos sobre as pessoas poucos segundos depois de conhecê-las, de acordo com um estudo da Universidade Albert Ludwigs, da Alemanha.

Embora o conjunto de atributos ligados à nossa imagem impacte as pessoas ao nosso redor, a construção dela precisa ser feita pensada de dentro para fora. Isto é, sua marca pessoal não deve ser o resultado das expectativas que as pessoas têm sobre você, mas revelar quem você de fato é.

Os principais ingredientes para esse processo são: autoconhecimento, autenticidade e o aperfeiçoamento dos nossos atributos naturais, como nossa inteligência emocional e comunicação. Por exemplo, saber expor suas ideias de maneira pacífica e diplomática e argumentar em discussões ou negociações, são habilidades que te destacam positivamente quando está interagindo com as pessoas. Afinal, a maneira como você se interage e se apresenta em determinados ambientes e contextos, também influencia na "primeira impressão" que as pessoas terão ao te conhecer.

Para entender como uma marca pessoal pode atrair oportunidades de sucesso, assista ao vídeo “Personal Branding: como criar uma marca pessoal atrativa e de sucesso” com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".