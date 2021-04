PcD: Vivo abre 100 vagas com home office para call center

A Vivo está com 100 vagas abertas com foco na contratação de pessoas com deficiência para atuar no call center da empresa em São Paulo (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Campo Grande (MS).

Juntar produtividade e qualidade de vida é possível. Descubra como no novo curso da Exame Academy

Os profissionais precisam ter disponibilidade para trabalhar em home office. Para se candidatar, é necessário ter requisitos mínimos, como ensino médio completo, domínio de informática e conhecimento do pacote office. E será um diferencial ter concluído ou estar cursando o ensino superior.

Todas as etapas do processo seletivo serão digitais e a empresa fará uma feira virtual para os interessados nas oportunidades no dia 11 de maio. As inscrições ficam abertas até o dia 5 de maio pelo site.

A empresa vai oferecer um programa de desenvolvimento para os contratados, com capacitação técnica e comportamental.

“Queremos um ambiente livre de preconceitos para que nossas equipes desenvolvam o máximo de seu potencial. Acreditamos que um ambiente diverso é rico em trocas e crescimento”, afirma Ricardo Miras, diretor de Experiência do Cliente B2C da Vivo.

A ideia do programa é reforçar o pilar de diversidade da empresa. Segundo a Vivo, a pandemia acelerou a digitalização no call center, o que ajudou a trazer mais diversidade e mudar o perfil dos atendentes. Entre março de 2020 e março de 2021, houve um aumento de 46% nas contratações de pessoas pertencentes a grupos minorizados.

O programa Vivo Diversidade foi lançado em 2018 para trabalhar o tema na empresa a partir de quatro pilares: gênero, raça, LGBTI+ e pessoas com deficiência. Assim, cada pilar traz iniciativas decorrentes de demandas desses grupos.

No último programa de trainee, por exemplo, 43% das vagas foram preenchidas por candidatos negros. Na liderança, os profissionais negros já ocupam 18% das posições na empresa.

Além das novas vagas exclusivas no call center, todas as oportunidades no site de carreiras da Vivo também estão abertas para profissionais com deficiência.

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.