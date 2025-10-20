Parou de aprender? Então sua liderança já tem data de validade — e ainda dá tempo de mudar isso

(Vladimir Vladimirov/Getty Images)
20 de outubro de 2025
Em um mundo em constante transformação, os melhores líderes não se apoiam apenas na experiência. Eles cultivam uma mentalidade de aprendizado contínuo, também conhecida como lifelong learning, permanecendo abertos ao novo e dispostos a admitir o que ainda não sabem.
Essa curiosidade constante estimula a inovação, fortalece a empatia e mantém o entusiasmo em meio às mudanças. Veja a seguir quatro dicas para aplicar essa mentalidade, na prática. As informações foram retiradas do site Illuminate You.
Líderes com mentalidade de crescimento, conceito criado pela psicóloga Carol Dweck, acreditam que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas com esforço, aprendizado e persistência.
Diferente da visão fixa, que enxerga talento como algo inato, essa abordagem transforma erros em oportunidades e incentiva o aprendizado constante.
Esse tipo de liderança cria ambientes onde as pessoas se sentem seguras para experimentar e aprender com o que não deu certo. Em vez de temer falhas, as equipes passam a enxergá-las como parte natural do processo de evolução, um princípio central do lifelong learning.
A curiosidade é o ponto de partida para a inovação. Grandes líderes começam reuniões perguntando o que os outros esperam alcançar, em vez de ditar o rumo da conversa. Essa prática simples muda o tom do diálogo, torna os encontros mais produtivos e aumenta o engajamento do time.
Evitar o impulso de dar conselhos imediatos ajuda o líder a ouvir mais e compreender melhor as situações antes de agir. Ao fazer perguntas em vez de oferecer respostas prontas, o gestor estimula a reflexão, incentiva a autonomia e cria espaço para que novas ideias surjam de forma colaborativa.
Em tempos de mudanças rápidas, parar de aprender é ficar para trás. Líderes que praticam o aprendizado contínuo se mantêm atualizados, inspiram suas equipes e criam culturas organizacionais mais abertas.
Isso pode acontecer em conversas de feedback, mentorias ou até nas pequenas trocas do dia a dia. O importante é manter a postura de quem ainda tem algo a descobrir, ouvindo perspectivas diferentes, pedindo retorno sobre o próprio desempenho e valorizando cada oportunidade de crescimento.
A humildade é parte essencial do aprendizado. Reconhecer que não se tem todas as respostas abre espaço para ouvir, entender e se conectar genuinamente com os outros. Líderes que agem assim criam equipes mais colaborativas e ambientes com segurança psicológica, onde todos se sentem à vontade para contribuir.
A empatia também se expressa nos detalhes: adaptar a comunicação a quem fala menos, reconhecer esforços individuais e estar presente em momentos difíceis. São gestos simples, mas que geram confiança, ampliam o senso de pertencimento e reforçam o espírito de lifelong learning dentro das equipes.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
