Para CEO da Michael Page, esta será a habilidade mais cobrada de um líder

Para o CEO da maior empresa de recrutamento do Brasil e da América Latina, no mercado de trabalho, não existe “receita mágica” para alcançar o sucesso. Muitas vezes, o que faz sentido e dá certo para uma pessoa pode não funcionar para outra. Porém, com base nas lições de sua trajetória, ele considera que existem quatro aspectos muito importantes para qualquer profissional que esteja em busca de uma carreira de sucesso.

O tema foi pauta do mais recente episódio do videocast O que Ninguém te Conta, da EXAME Academy. Nele, Felipe Collins, CEO da Future Dojo, e Rodrigo de Godoy, VP da EXAME Academy, receberam Ricardo Basaglia, CEO da Michael Page e do PageGroup Brasil. O programa sai toda terça-feira, no canal do YouTube da EXAME Academy.

Com mais de 15 anos de carreira como headhunter, Basaglia já conversou com mais de 10 mil executivos ao longo de sua trajetória. Quando perguntado sobre um ponto em comum que ele já tenha percebido entre profissionais de grande destaque, pontuou, “Não existe bala de prata. Não existe nenhum perfil que possa caber em todas as empresas, em todos os tipos de desafios. É preciso entender muito bem o que a empresa está procurando, o que ela diz que precisa, e o que nós conseguimos identificar para além do que ela está nos apresentando.”

Ainda assim, para ele, existe uma combinação poderosa de quatro “As” que deve ser assimilada por qualquer profissional que deseja conquistar sucesso: autoconhecimento, atitude, adaptabilidade e ambiguidade. Clique aqui para entender no bate-papo completo.

A próxima habilidade mais cobrada de um líder

Para o especialista em carreira, hoje e num futuro próximo, uma habilidade será cada vez mais cobrada de grandes líderes: a capacidade de influenciar e de gerar impacto sobre outras pessoas.

Mas, para isso, um líder precisa necessariamente ser carismático? Segundo o executivo, a resposta é não. “Algumas pessoas carismáticas caem no erro de usar o carisma para resolver todos os seus problemas. A partir daí, elas começam a confiar demais nisso. Acreditam não precisar se planejar, porque, no próprio feeling, as coisas acontecem. Mas é preciso ter muito cuidado com isso. Hoje, outra grande habilidade que um líder precisa desenvolver é a capacidade de escuta. Normalmente, os líderes introvertidos têm uma capacidade de escuta maior do que os extrovertidos”. Clique aqui para conferir a entrevista na íntegra.

