Estas 12 palavras sempre causam confusão em inglês

Por Michel Rosas, professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas

Assim como no português existem várias palavras que parecem ter o mesmo significado, mas que nós sabemos que existem diferenças sutis entre elas (como “ouvir” e “escutar”), o mesmo acontece com o inglês.

E isso costuma ser um probleminha para estudantes, que acham que podem usar as palavras em qualquer contexto.

Por isso é importante que você saiba as diferenças entre elas, para sempre usar corretamente. Vamos lá?

LISTEN x HEAR

“Listen” é usado quando você está ouvindo e prestando atenção (como em uma conversa, música, etc), por isso sempre virá com a preposição “to”. Já “hear” será usado quando você estiver escutando alguma coisa sem prestar atenção, o som simplesmente chega aos seus ouvidos (pense nos barulhos que vêm da rua, por exemplo).

Listen to me! This is important.

I love to lay down and listen to some calming music.

Did you hear that noise?

From this apartment we can’t hear the cars on the street.

NEAR x CLOSE

Os dois podem ser usados para descrever uma distância curta, mas lembre-se que com “close” você sempre usará a preposição “to”:

We live near the shopping mall.

We live close to the shopping mall.

Mas quando falamos de relacionamentos, podemos usar “close” para dizer que existe uma proximidade íntima:

I am close to my mom.

We are very close friends.

LOSE x MISS

“Lose” é usando quando você perde alguma coisa e não consegue mais encontrá-la (como perder as chaves, por exemplo). Já “miss” é usado quando perdemos uma oportunidade, ou quando não conseguimos alcançar ou obter alguma coisa (como perder o ônibus).

Sorry I’m late, I missed the bus this morning.

Did you see my cell phone anywhere? I think I lost it.

I’m always losing my keys.

Susan didn’t come to school today, she missed our best class.

HIGH x TALL x LOUD

Os três são usados para indicar alguma coisa alta, mas com algumas diferenças:

“High” é usado para coisas ou lugares altos, mas não necessariamente que estejam em contato com o chão. “Tall” é usado para coisas e pessoas que tenham uma altura acima da média e que estejam em contato com o chão. “Loud” é usado para sons.

This building is very tall.

My father is a tall man.

I can’t look down this bridge, it’s too high for me.

The neighbour's party is too loud, I can’t sleep.

SAY x TELL x SPEAK

“Say” é usado com o mesmo significado de “dizer”, enquanto “tell” é usado para “contar alguma coisa” (só não serve para números, ok?). Já “speak” é usado para falar uma língua ou falar com alguém.

I’d like to speak to the manager, please.

She’s very intelligent, she can speak 5 languages.

I want to tell you what happened to me yesterday. You won’t believe!

She is not going to believe a word I say.

E então, já conhecia a diferença de todas essas palavras? Continue praticando com os contextos adequados e logo você terá dominado cada uma delas.

Michel Rosas é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de São Paulo, é coordenador de marketing e comunicação na Companhia de Idiomas/Verbify e professor de inglês há 14 anos. É especialista em estratégias de engajamento e nutrição pela Northwestern University e estratégias de marketing de conteúdo pela Universidade da Califórnia, assim como vários cursos de análise estratégica e marketing digital. Também é colunista de inglês na Exame.com. Quer falar comigo? É só mandar um email para michel@companhiadeidiomas.com.br ou me procurar no LinkedIn: linkedin.com/in/michel-rosas/

