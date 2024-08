Ouviu alguma dessas 7 frases recentemente? Elas indicam que é hora de considerar uma nova carreira

Explorar uma nova carreira pode parecer um desafio, mas, em um setor em pleno crescimento, como a inteligência artificial, pode ser uma oportunidade transformadora. Isso porque a IA está redefinindo o mercado de trabalho e criando uma demanda por profissionais com habilidades específicas.

Para aqueles que estão pensando em mudar de área, essa pode ser uma escolha não apenas viável, mas também extremamente promissora. Estas sete frases comuns podem indicar que uma transição para a carreira em inteligência artificial é o próximo passo ideal. Confira a seguir.

Essas são as 7 frases

"Você sempre foi bom com matemática"

Comentários sobre facilidade com matemática sugerem uma aptidão natural para trabalhar com algoritmos e dados. Essas competências são fundamentais na área de IA, na qual cálculos e modelos matemáticos são essenciais.

"Você adora descobrir como as coisas funcionam"

A curiosidade por entender o funcionamento dos sistemas é uma habilidade valiosa no campo da IA. Esse talento é essencial para criar e aprimorar algoritmos, por exemplo, além de explorar novas aplicações tecnológicas.

"Você é ótimo em encontrar soluções criativas para problemas difíceis"

A capacidade de resolver problemas de forma criativa é crucial no desenvolvimento de novas tecnologias. A inovação nessa área depende de abordagens originais, que superem desafios e tragam soluções.

"Você está sempre por dentro das novas tecnologias"

Manter-se atualizado sobre as mais recentes inovações tecnológicas é vital em campos que evoluem rapidamente, como o setor de IA. A capacidade de adaptação e aprendizado contínuo é essencial para se destacar.

"Você tem um jeito especial para entender padrões e tendências"

A habilidade de identificar padrões ocultos em grandes volumes de dados é central para o aprendizado de máquina. Essa competência é a base para criar modelos preditivos e sistemas inteligentes que aprendem e se aperfeiçoam.

"Você explica coisas complicadas de um jeito que todo mundo entende"

Traduzir conceitos complexos em termos simples é uma habilidade essencial em tecnologia. Isso facilita a comunicação entre especialistas e equipes interdisciplinares, garantindo que as soluções sejam aplicadas corretamente.

"Você tem uma visão estratégica e sabe planejar a longo prazo"

O pensamento estratégico e o planejamento de longo prazo são vitais para o sucesso em áreas de inovação tecnológica. Decisões tomadas agora podem definir o futuro de sistemas inteligentes e antecipar necessidades.

EXAME abre vagas para treinamento sobre IA

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a EXAME lançou o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento para quem deseja iniciar uma carreira em IA, mesmo sem experiência prévia.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37 (uma redução de 90% em relação ao preço original, que é de R$ 397).

