Outubro Rosa: curso gratuito de tecnologia tem 100 vagas para mulheres

Para celebrar o Outubro Rosa, mês da prevenção ao câncer de mama, a startup de educação StarHire365, do Grupo Seda, e a empresa de recrutamento Dupla Tech, ambas especializadas no mercado de tecnologia, vão capacitar e empregar 100 mulheres no setor.

A parceria vai ajudar com a oferta de mão de obra na área com enorme escassez de profissionais e ainda promover a diversidade de gênero.

Não haverá processo seletivo para o curso. As primeiras 100 mulheres serão automaticamente matriculadas no treinamento de 150 horas.

A formação possui conteúdo nas frentes técnicas e comportamentais, com cursos de desenvolvimento Apple, Android e Design UX/UI. Além disso, as participantes do programa terão acesso à comunidade de profissionais da startup e ao espaço de networking.

Depois da formação, as alunas serão encaminhadas à empresa de recrutamento, que vai auxiliá-las a encontrar oportunidades de emprego.

“Mesmo as empresas que buscam mulheres em sua equipe têm dificuldade para encontrá-las. Por isso, essa parceria com a StarHire365 é tão importante”, destaca Miriam Koga, fundadora da Dupla Tech.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de outubro (ou até serem preenchidas) no site.