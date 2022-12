Os países e nacionalidades em inglês: veja os sufixos de cada um para não errar

Pois é... a Copa do Mundo acabou e não foi dessa vez que o Brasil se tornou um six-time champion (hexacampeão).

Mas pra dar a volta por cima desta decepção futebolística, podemos usar a Copa do Mundo para aprender muitas coisas em inglês.

Além do vocabulário específico do futebol, podemos aproveitar este evento que acontece every 4 years (a cada 4 anos) para aprender, por exemplo, números ou nacionalidades. Neste artigo, hoje, vou focar no segundo item.

A primeira Copa que acompanhei foi a dos Estados Unidos, em 1994, quando o Brasil se tornou um four-time champion (tetracampeão).

Ali eu estava começando a estudar inglês e eu me lembro de recorrer ao bom e velho dicionário para aprender todos os países da Copa naquele novo idioma em que eu estava me aventurando.

Além dos países mais fáceis, lembro que foi ali que eu vi pela primeira vez em inglês nomes de países mais diferentes como Germany (Alemanha), Saudi Arabia (Arábia Saudita), Cameroon (Camarões), Morocco (Marrocos), Swtizerland (Suíça), entre outros. Curiosamente, todos estes países também participaram da Copa de 2022, no Catar.

Com o tempo - e jogando muito FIFA no videogame - fui expandindo o meu vocabulário de países, assim como o de nacionalidades e idiomas, por necessidade e por interesse também.

Mas aqui, vamos falar apenas das nacionalidades, separando-as em grupos de acordo com seus sufixos. Um sufixo, segundo o dicionário, é um "afixo que, posposto a uma raiz, radical, tema ou palavra, produz formas flexionadas ou derivadas". Ou seja, é a terminação de uma palavra.

Aqui, vamos trabalhar com 4 grupos de sufixos. São eles: -ish, -an, -ese e um último grupo que vou chamar de exceções.

Antes de iniciarmos, vale ressaltar que não temos regras definidas para o uso dos sufixos, onde se define qual nacionalidade leva qual sufixo e o porquê. Sendo assim, a melhor maneira de memorizá-los é... memorizando. Sempre aos poucos e, se possível, por meio da prática ativa (escuta / leitura / escrita / fala).

Observe também como alguns sufixos em inglês são diferentes do sufixo em português, ou seja, em muitos casos não podemos considerar a palavra em português para chegar na equivalente em inglês. Ressalvas feitas, let's go?

-ISH

England - English (Inglaterra - Inglês)

Spain - Spanish (Espanha - Espanhol)

Denmark - Danish (Dinamarca - Dinamarquês

Poland - Polish (Polônia - Polonês)

-AN

the USA - American (Estados Unidos - Estadunidense)

Saudi Arabia - Saudi Arabian (ou Saudi) (Arábia Saudita - Árabe-saudita)

Mexico - Mexican (México - Mexicano)

Germany - German (Alemanha - Alemão)

Canada - Canadian (Canadá - Canadense)

Brazil - Brazilian (Brasil - Brasileiro)

South Korea - South Korean (Coréia do Sul - Sul-coreano)

Australia - Australian (Austrália - Australiano)

Ecuador - Ecuadorian (Equador - Equatoriano)

Iran - Iranian (Irã - Iraniano)

Argentina - Argentinian (Argentina - Argentino)

Serbia - Serbian (Sérvia - Sérvio)

Tunisia - Tunisian (Tunísia - Tunisino)

Costa Rica - Costa Rican (Costa Rica - Costa-riquenho)

Belgium - Belgian (Bélgica - Belga)

Croatia - Croatian (Croácia - Croata)

Uruguay - Uruguayan (Uruguai - Uruguaio)

Morocco - Moroccan (Marrocos - Marroquino)

Cameroon - Cameroonian (Camarões - Camaronês)

Ghana - Ghanaian (Gana - Ganês)

-ESE

Japan - Japanese (Japão - Japonês)

Portugal - Portuguese (Portugal - Português)

Senegal - Senegalese (Senegal - Senegalês)

EXCEPTIONS (exceções)

France - French (França - Francês)

Switzerland - Swiss (Suíça - Suíço)

Qatar - Qatari (Catar - Catari)

The Netherlands - Dutch (Holanda - Holandês)

Wales - Welsh (País de Gales - Galês)

Deu pra perceber que o sufixo -an é, de longe, o mais usado, não deu? Já em relação às exceções, elas não são exatamente casos únicos ou isolados, e sim palavras ou com formação diferente (Swiss / Dutch / Welsh) ou com sufixos menos usados (French / Qatari).

E aí? Você já conhecia todas essas nacionalidades? Alguma delas você não sabia ou pensava que era totalmente diferente? Me conta no bruno@companhiadeidiomas.com.br

Até a próxima!

