All I want for Christmas is You: treine seu inglês com o hit da cantora Mariah Carey

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Uma das melhores e mais lindas épocas do ano chegou…e você já deve ter ouvido a música All I want for Christmas is You, da Mariah Carey, que desde 1994 é sucesso no natal.

Você pode até conferir, todo fim de ano ela fica no top da Billboard, sem falar dos filmes e séries em que aparece.

E aproveitando que já estamos nesse clima mesmo, vamos usar a letra da música para estudar algumas palavras e expressões natalinas.

Comece assistindo ao vídeo original:

Mas também tem um mais recente, caso prefira:

Agora vamos analisar parte da letra!

Aqui já começamos descobrindo que a música é super romântica. O que ela diz, basicamente, é que só quer a pessoa amada de presente, não importam presentes de verdade embaixo da árvore:

“I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you”

No trechinho a seguir você pode aprender a dizer o nome daquelas meias grandes que enfeitam a lareira - stocking. E também aprende a dizer papai noel - Santa Claus:

(...)

I don't need to hang my stocking there upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day

No trecho a seguir você também pode aprender sobre o mistletoe. Essa plantinha sempre aparece em filmes e séries, e a tradição é que o casal apaixonado deve trocar um beijinho embaixo do mistletoe.

Temos aqui também a rena, que é reindeer.

(...)

Oh, I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow (and I)

I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe

I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick

I won't even stay awake to hear those magic reindeer click”

Pra fechar, temos também o pisca-pisca - Christmas lights, e também os sinos do trenó - sleigh bells.

Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)

And the sound of children's laughter fills the air (oh, oh, yeah)

And everyone is singing (oh, yeah)

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won't you bring me the one I really need?

Já deu pra ficar por dentro de muito vocabulário, não? Aproveite também para reassistir os filmes clássicos de natal, como Home Alone e The Grinch.

Merry Christmas, everyone!

Sobre Talita

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

