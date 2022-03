Omie abre 160 vagas de emprego com home office

A Omie, empresa de tecnologia de gestão em nuvem e software para pequenos e médios empreendedores, anuncia a abertura de 160 vagas de emprego em regime de home office.

As posições são para a área comercial da empresa (matriz e franquia), com vagas no time de customer success (CS), customer experience (CX), recursos humanos, financeiro, marketing e tecnologia.

Como o regime dessas vagas é o modelo de trabalho remoto, a empresa declarou que busca profissionais de qualquer região do Brasil, mesmo que sua matriz fique em São Paulo (SP).

Dentre os benefícios ofertados, destacam-se assistência médica e odontológica, seguro de vida, GymPass e Total Pass, plataformas de terapia online como ZenKlub e Psicologia Viva, auxílio creche, empréstimo consignado, cursos para desenvolvimento pessoal e profissional, além de parcerias com universidades.

Há, ainda, outras vagas abertas para o modelo presencial na rede franqueada da companhia em diversas cidades do país, como Curitiba, Belém e Guarulhos (SP). Mais detalhes sobre essas posições podem ser encontrados na página oficial da empresa no Vagas.com.

Em um crescente plano de expansão do seu time profissional, a Omie explica que ainda pretende preencher mais 1,5 mil vagas até o fim de 2022. Só no ano passado, a companhia registrou um aumento de 118% no número de colaboradores em relação a 2020.

"Buscamos entender quais os motivadores internos desses talentos e oferecer um ambiente saudável para trabalharem, com autonomia e senso de legado, valores que fazem parte da nossa cultura”, Luiz Massad, diretor de recursos humanos da Omie.

Massad complementa ao explicar que um grande desafio da empresa, no atual momento, é a contratação de profissionais de tecnologia com experiência e conhecimentos avançados.

“A área está bastante aquecida por conta do aumento da demanda de serviços remotos desde o início da pandemia", conclui.

A seleção das vagas pode ser encontrada no perfil do Glassdoor da Omie ou no site Trabalhe Conosco.

Expansão da Omie

A expansão do quadro de funcionário da Omie dialoga diretamente com as recentes captações que a empresa de tecnologia conseguiu realizar.

Em outubro de 2021, a chinês Tencent, dono do WeChat e investidor do Nubank no Brasil, anunciou um aporte minoritário na empresa. A captação é uma extensão da rodada série C da companhia, de R$ 580 milhões, anunciada em agosto do mesmo ano e liderada pelo SoftBank.

Nos últimos dois anos, muito em razão dos desafios causados pela pandemia, a Omie expandiu sua atuação para empresas de porte um pouco maior, que faturam entre R$ 10 milhões e R$ 200 milhões por ano.

“Para elas, trocar o sistema de ERP na crise fazia sentido, pois a gente tem um preço muito competitivo”, diz Lombardo em entrevista anterior ao EXAME IN.

