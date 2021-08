OLX Brasil abre mais de 100 vagas de emprego com home office

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda online, está contratando para 119 vagas de emprego nas áreas de Engenharia, Produto, Comercial, Operações e Corporativa. No momento, toda a empresa está trabalhando de casa.

As oportunidades são para jovens aprendizes, estagiários, analistas, especialistas e ainda para posições de coordenação e gerenciamento nas unidades OLX e ZAP+.

Os contratados vão iniciar o trabalho em home office e receberão todos os equipamentos necessários em casa. Após a pandemia, quando for seguro retornar ao presencial, será necessário que os profissionais possam residir nas cidades onde a empresa tem escritórios, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Já as vagas no time de tecnologia terão o trabalho 100% em home office mesmo após a pandemia. Assim, candidatos de qualquer lugar do Brasil possam se candidatar a posições de engenharia, produto, dados e design.

Sergio Povoa, CHRO da OLX Brasil, comenta que houve uma consolidação do trabalho remoto e hoje é possível ter um modelo de trabalho distribuído por diferentes estados.

“Procuramos profissionais que se identifiquem e construam com a gente a nossa cultura e que tenham perfil dinâmico, além de habilidades como empatia, flexibilidade e proatividade", afirma.

Vagas em ZAP+

A unidade de negócios da OLX para o mercado de imóveis, a ZAP+, também está com vagas abertas. São 69 vagas para a área de tecnologia e corporativa.

Confira as seleções em aberto agora e as futuras oportunidades da OLX e ZAP+ pelo site.