Saudade das Olimpíadas? Treine inglês e prepare-se para Paris 2024

Por Talita Oliveira, da Companhia de Idiomas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio tiveram início em 23 de julho de 2021 e terminaram domingo, 8 de agosto. O coração do brasileiro balançou forte na torcida por atletas tão incríveis e esforçados que acompanhamos de pertinho... Muita gente não dormiu direito tentando assistir tudo que conseguiu. Você foi um desses? Se você acompanhou os jogos e também é um English student, nada como aprender vocabulário e algumas expressões para poder comentar e conversar com seu teacher e amigos. Observe a seguir algumas imagens. Logo após, responda o quiz e veja se você é um expert!

-

Agora responda ao quiz e aprenda mais curiosidades:

A. When did the modern Olympics start?

1.1745

2.1210

3.1910

4.1896

B. How many rings are there in the Olympic Flag?

1.5

2.4

3.8

4.7

C. Who holds the Medal for the most Olympic Gold Medals?

1.Usain Bolt

2.Michael Phelps

3.Caeleb Dressel

4.Kristin Otto

D. Who organizes the games?

1.International Olympic Committee

2.Olympic Committee

3.World Sports Committee

4.Olympics Organization

E. Who was once a reporter at the Olympic Games?

1.Martin Luther King

2.Mandela

3.Michael Jordan

4.Gandhi

Respostas: A.4, B.5, C.3, D.1, E.4

Acertou todas? Lembre-se de sempre estudar inglês com assuntos que te interessam e divertem! É a melhor forma de manter sua motivação e engajamento.

Are you ready for Paris?

Sobre Talita Oliveira

Formada em Letras (Português e Inglês) e mestra em Ensino-Aprendizagem de Língua Estrangeira pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), Talita Oliveira é professora de inglês há 11 anos e trabalha com a criação de cursos em Ambiente Virtual de Aprendizagem na Companhia de Idiomas. Também já foi bolsista Fulbright na Universidade da Georgia, atuando no ensino de Língua Portuguesa. Quer falar com ela? talita.letrasufscar@gmail.com ou Instagram @teachertali

