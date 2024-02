O truque simples que pode te fazer ser contratado na hora — mas que muitos ignoram

Em uma entrevista de emprego, sua linguagem corporal pode aumentar ou diminuir suas chances de conseguir a vaga.

Pesquisas sugerem que a comunicação não verbal - contato visual, postura, sorriso, gestos com as mãos - influencia muito a percepção que as pessoas têm de você, especialmente em um ambiente profissional.

Isso significa que, em uma entrevista de emprego, a forma como você fala é tão importante quanto o que você diz, adisse Bert Bean, CEO da empresa de recrutamento Insight Global, ao site CNBC.

Bean entrevistou centenas de candidatos em seus 19 anos de carreira como recrutador.

Ele percebeu que os melhores candidatos usam o mesmo truque para se destacar na entrevista. E qual é ele? Usar sinais não verbais para mostrar ao recrutador que você está envolvido e animado por estar ali.

"Os melhores candidatos são aqueles que se sentam nas cadeiras e deixam claro que estão muito envolvidos na conversa", explicou. "As pessoas querem contratar pessoas que estejam genuinamente interessadas no trabalho."

"Mostrar entusiasmo genuíno com a função e trazer energia para a conversa é muito melhor do que alguém que soa monótono ou como se estivesse lendo um roteiro", disse à CNBC Shekhinah Bass, chefe de estratégia de talentos do Goldman Sachs na divisão de gestão de capital humano.