O supercomputador mais poderoso do mundo pode realizar até 1 quintilhão de operações por segundo

No interior do estado do Tennessee, nos Estados Unidos, uma máquina está ajudando a escrever o futuro da tecnologia.

O Frontier, nome dado ao supercomputador instalado no centro de pesquisas Oak Ridge Leadership Computing Facility, é hoje o computador mais poderoso do mundo.

Ele realiza tarefas complexas em altíssima velocidade

Ele é capaz de fazer 1,102 quintilhão de operações por segundo — um número tão grande que, para comparação, supera em muito a soma de todas as transações feitas por humanos em qualquer lugar do planeta no mesmo período.

Desenvolvido em conjunto pelo laboratório Oak Ridge, pela empresa HPE Cray e pela fabricante de processadores AMD, o Frontier é o primeiro computador do planeta a alcançar o nível chamado de exascale.

Isso significa que ele pode realizar tarefas complexas em altíssima velocidade, como simulações científicas, análises de dados em larga escala e — talvez o mais importante hoje — o desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial.

Afinal, o que isso muda para a gente?

Na prática, supercomputadores como o Frontier tornam possíveis coisas que antes pareciam ficção científica.

Eles ajudam a prever com mais precisão o clima, simular o comportamento de doenças, descobrir novos materiais e medicamentos e também a treinar sistemas de IA que podem ser usados em diversos setores.

Mas a grande mudança não está só nos laboratórios. Ela também chega ao mercado de trabalho. Com tanta informação sendo processada por máquinas tão potentes, as empresas passam a depender mais de profissionais que saibam lidar com dados, algoritmos e soluções automatizadas.

O profissional do futuro começa agora

Por isso, profissionais de todas as áreas precisam começar a olhar para esse tema com atenção. Aprender o que é IA, como ela funciona e de que forma pode ser aplicada no seu dia a dia será cada vez mais importante para se manter competitivo no mercado de trabalho.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.