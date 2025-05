De US$ 72 mil a US$ 190 mil: como uma gerente de produto triplicou a renda em 5 anos

Dobrar — ou quase triplicar — o salário em cinco anos pode parecer um feito improvável em tempos de instabilidade econômica.

Mas para Cinneah El Amin, gerente de produtos e fundadora da plataforma de educação financeira Flynanced, esse foi o resultado de decisões intencionais de carreira e de uma gestão estratégica de suas competências.

Entre 2017 e 2021, ela elevou sua remuneração anual de US$ 72.000 para US$ 186.000.

Hoje, aos 30 anos, atua como gerente sênior de produtos para o governo federal dos EUA, ganhando cerca de US$ 190.000 anuais. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Alinhamento de habilidades como alavanca de renda

Mesmo sem formação técnica tradicional, El Amin observou de perto os movimentos internos da empresa em que trabalhava e mapeou quais funções tinham maior valor de mercado.

Por meio de uma estratégia de networking interno, ela se aproximou de equipes técnicas e descobriu quais competências eram valorizadas.

No caso dela, foi a função de gerente de desenvolvimento de produtos que a catapultou para a faixa dos seis dígitos.

"Eu tinha a intenção de me posicionar, mesmo no início da minha carreira, para uma carreira que levaria ao crescimento salarial e profissional" contou

Subir ou sair: a regra da movimentação calculada

Outra tática usada por El Amin foi a movimentação frequente entre empresas. Desde 2019, ela trocou de cargo a cada 18 a 24 meses — uma média que pode parecer arriscada, mas que, no caso dela, teve um propósito muito bem definido: crescimento.

Monetização fora do expediente

Desde 2020, El Amin também toca um negócio paralelo: a Flynanced, voltado para educação financeira e carreira.

Mesmo quando não estava 100% dedicada à iniciativa, ela manteve o projeto ativo como fonte de renda complementar.

O conselho que ela dá é direto: aproveite habilidades que já possui para gerar renda adicional.

"Muitos de nós subestimamos as habilidades que nos são inerentes, pelas quais as pessoas estão definitivamente dispostas a nos pagar" diz

