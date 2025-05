O que uma ex-gerente de RH da Meta traz como ensinamento sobre demissões

Quando Chikara Kennedy soube que sua posição na Meta também seria eliminada durante a onda de demissões de 2023, a notícia caiu como um golpe inesperado.

Ela não apenas havia ajudado a desenhar os próprios processos que nortearam os cortes na empresa como também era considerada uma profissional de desempenho exemplar, com quase 15 anos de experiência em recursos humanos.

Chikara ocupava o cargo de gerente sênior de RH na Meta, onde foi contratada em 2018 para o escritório de Chicago.

Em 2020, tornou-se funcionária remota devido à pandemia e, em 2022, mudou-se para Washington, D.C., buscando a proximidade da família durante o processo de divórcio.

Com um portfólio robusto que incluía gestão de desempenho, coaching e reestruturação organizacional, ela se viu no centro das decisões estratégicas da companhia — inclusive nos momentos mais difíceis. As informações foram retiradas do Business Insider.

Uma demissão que levou ao renascimento

Em meio a uma das maiores reestruturações da gigante de tecnologia, Chikara também foi desligada. A experiência a fez mergulhar em um processo emocional profundo, passando por todas as fases do luto.

"Fiquei brava, triste, envergonhada e incrédula" relata

O impacto foi ainda mais potente considerando seu histórico de excelência: boas avaliações, reconhecimento interno e relações sólidas dentro da companhia.

Mesmo os melhores profissionais podem ser surpreendidos por mudanças fora do seu controle.

Reinvenção pessoal e profissional

Ao invés de buscar recolocação imediata, Chikara optou por dar um passo atrás. Desligou o celular, comprou uma passagem para Bali e embarcou em uma jornada pessoal sem roteiro, buscando silêncio e reconexão com suas próprias vontades.

Entre meditações, conversas com estranhos e sessões de respiração, ela se permitiu refletir:

“Se não estou reagindo por mágoa, vergonha ou necessidade de provar que sou boa o suficiente para conseguir outro emprego imediatamente, o que eu realmente quero fazer?”

A resposta surgiu com força: fundar sua própria empresa — a Power Coaching and Consulting.

Hoje, aos 42 anos, Chikara divide seu tempo entre Playa del Carmen, no México, e Washington, D.C., conduzindo retiros voltados ao empoderamento feminino e à transformação pessoal.

