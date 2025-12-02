Cinco livros para quem quer liderar com mais foco, clareza e inteligência em 2026

Se você está buscando executar em alto nível, seja liderando uma equipe, empreendendo ou apenas se organizando melhor no trabalho, é importante ressaltar que o crescimento sustentável começa na forma como você pensa.

Não basta saber o que fazer. É preciso construir uma mentalidade que ajude você a lidar com incertezas, manter clareza nas decisões e continuar focado mesmo com mil distrações ao redor.

Para quem está dando os próximos passos na carreira ou assumindo mais responsabilidades, essa mentalidade pode ser o diferencial. E nada como boas leituras para expandir suas ferramentas internas.

A seguir, cinco livros lançados recentemente que podem ajudar você a refinar seu foco, seus hábitos e sua forma de pensar sobre liderança e execução. As informações foram retiradas de Inc.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Mindmasters, de Sandra Matz

Cada clique, busca ou curtida deixa um rastro digital, e segundo Sandra Matz, esse rastro revela mais sobre nós do que imaginamos. Em Mindmasters, ela mostra como os algoritmos conseguem prever nossos comportamentos e até influenciar nossas decisões.

O livro traz uma reflexão poderosa de que quem lidera precisa entender como dados moldam o comportamento humano, inclusive o seu. É uma leitura que mistura tecnologia, neurociência e marketing de um jeito instigante, e até um pouco perturbador.

O Líder de Sistemas, de Robert E. Siegel

Neste livro, Siegel mostra como grandes líderes lidam com pressões aparentemente opostas: crescer, sem perder o controle. Inovar, sem perder estabilidade. A chave, segundo ele, não está em escolher um lado, mas em aprender a equilibrar.

A leitura é prática e estratégica, com exemplos reais de executivos que atuam nesse meio do caminho entre controle e liberdade, expansão e foco. Ideal para quem quer tomar decisões com mais confiança em cenários complexos.

Exceptional Experiences, de Neen James

Neen James redefine a ideia de "luxo" como atenção dedicada. Em Exceptional Experiences, ela mostra que cuidar dos detalhes é o que realmente transforma a experiência do cliente, e isso vale para qualquer negócio, não só os premium.

Com cinco "alavancas" simples (encantar, convidar, animar, surpreender e inflamar), ela ensina como tornar cada ponto de contato mais humano, mais memorável e mais estratégico. Um livro valioso para quem quer gerar conexão real com clientes, parceiros e equipe.

Team Intelligence, de Jon Levy

Segundo Jon Levy, grandes equipes não são feitas só de talento. Elas são construídas com confiança, escuta ativa e rituais de colaboração. Em Team Intelligence, ele mostra como criar práticas que incentivam a troca de ideias e a inovação coletiva.

O livro é um guia para quem quer liderar times criativos e coesos, e também para quem está construindo essa cultura do zero. Uma ideia marcante é o princípio de "discordar melhor", ou seja, saber criar espaço para vozes divergentes sem perder o alinhamento.

Headamentals, de Suzy Burke, Ryan Berman e Rhett Power

Muitos líderes travam não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído mental. Headamentals trata justamente sobre como lidar com a autocrítica, o medo do erro e o diálogo interno que sabota a clareza.

Com base na neurociência e em exercícios práticos, os autores mostram como reformular padrões mentais que drenam energia. É uma leitura direta e bem-humorada, perfeita para quem sente que precisa de mais leveza e segurança ao tomar decisões.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA