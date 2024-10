O que são os 'vampiros emocionais' — e como escapar deles

Você já passou por momentos em que se perguntou por que sempre se sente cansado ou esgotada depois de passar um tempo com amigos?

Essas situações acontecem geralmente quando as pessoas vivem reclamando de seus empregos ou parceiros sem nunca tomar medidas para mudar. Essas pessoas não querem ouvir o que de bom está acontecendo na vida dos amigos - novos negócios, novo trabalho, novo relacionamento -, mas sim monopolizar a atenção contando seus próprios fracassos.

Talvez você tenha um desses personagens em sua vida: um velho amigo da escola, talvez, que consistentemente faz você se sentir pior do que antes de conhecê-lo. Em termos psicológicos, eles são conhecidos como "vampiros emocionais", por sua capacidade de sugar o prazer de uma interação social — e sua energia junto com ela. Mas quais são os sinais de que você está nas "garras" de alguém ou que você mesmo se tornou um? E como podemos lidar melhor com esses relacionamentos?

Segundo reportagem do The Guardian não são apenas seus próprios padrões de comportamento que esses indivíduos ignoram: vampiros emocionais são definidos por sua incapacidade de empatia, levando-os a desabafar suas frustrações sem pensar em como isso pode afetar ou ser recebido pela outra pessoa.

O ponto-chave é que o comportamento é consistente, até mesmo crônico. Há muitas razões pelas quais um amigo pode ser temporariamente mais exigente ou menos presente, como após um término ou um período de saúde mental precária. Mas em amizades funcionais, há um senso subjacente de dar e receber.

Egocentrismo fundamental

Um vampiro emocional resistirá a esse equilíbrio, traindo um egocentrismo fundamental. Qualquer tentativa de mudar de assunto pode ser recebida com superioridade, desdém ou até mesmo hostilidade. Se você fizer isso, desafiá-los sobre isso, eles são tão resistentes que você pode acabar sendo atacado.

Mas caracterizar uma pessoa como "vampiro emocional" e a outra como sua vítima infeliz pode reduzir a complexidade da situação. Afinal, vampiros não podem caçar qualquer um: você tem que convidá-los a entrar, como o velho mantra diz. "Se alguém conseguiu chegar a essa posição de ser completamente dominador, então obviamente nós permitimos isso até certo ponto, ou possivelmente permitimos isso", diz Jenny van Hooff, socióloga da Manchester Metropolitan University, ao Guardian.

É especialmente comum que mulheres trabalhem para manter laços que consideram pouco recompensadores e até mesmo ativamente desagradáveis, muitas vezes tendo sido condicionadas a manter a paz e priorizar as necessidades dos outros acima das suas.

Mulheres adultas são vítimas frequentes dessa dinâmica, geralmente estabelecida na infância pelos pais autoritários, mas também por colegas de trabalhou ou até mesmo antigos amigos da escola.