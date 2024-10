O que saber para começar a trabalhar com inteligência artificial? Veja 9 dúvidas frequentes

A inteligência artificial no mundo dos negócios veio para ficar. E levantamentos recentes confirmam essa tendência. Segundo a Bloomberg Intelligence, R$ 1,3 trilhão devem ser investidos no setor nos próximos anos. Além disso, estimativas apontam que 85% das empresas já consideram que implementar a inteligência artificial é a prioridade dos próximos anos.

No entanto, é um ramo que gera dúvidas em quem está começando. É seguro ingressar na área? Precisa ter formação? Qual o salário? O que faz um especialista em IA? Como aprender sobre o tema? De olho nisso, respondemos as perguntas mais frequentes de quem deseja começar a trabalhar com inteligência artificial. Confira.

1. O que é inteligência artificial?

Inteligência artificial pode ser definida como a capacidade de sistemas ou máquinas simularem a inteligência humana para executar tarefas e tomar decisões. O objetivo é tornar essas funções mais inteligentes e otimizadas. Exemplos são as assistentes de voz dos smartphones, as ferramentas de reconhecimento facial e os algoritmos de redes sociais.

O assunto se tornou mais popular em novembro de 2022, em especial após o lançamento do ChatGPT, mas os estudos sobre essa tecnologia começaram muito antes, meados de 1955.

2. O que faz um profissional de inteligência artificial?

Nem sempre é preciso que um profissional de IA domine técnicas de tecnologia como programação e desenvolvimento. Esses conhecimentos sõa importantes e, a depender da posição, podem ser úteis. No entanto, existem posições cujo foco do profissional de IA é liderar equipes para aplicar a tecnologia no dia a dia das empresas.

Esse profissional tem o objetivo de garantir que a nova tecnologia seja aplicada com a finalidade de alavancar os resultados da corporação, melhorar a produtividade de outros funcionários, embasar as decisões tomadas, entre outras funções.

3. Qualquer pessoa pode trabalhar com inteligência artificial?

Para quem busca uma carreira na área, a boa notícia é que as novas vagas tendem a não se restringir aos profissionais de tecnologia. Com o crescimento e popularização da IA, diferentes setores estão inserindo a ferramenta em seu dia a dia. E não apenas isso: empresas de diferentes segmentos passaram a buscar por profissionais com conhecimento em IA.

Veja como diferentes profissionais podem trabalhar com inteligência artificial:

Advogados podem melhor gerenciar grande volume de documentos e contratos.

Professores têm a chance de planejar aulas mais criativas e dinâmicas.

Agricultores conseguem analisar dados históricos para tomar decisões mais assertivas.

Economistas podem acompanhar com mais clareza oscilações de moedas.

Médicos podem realizar cirurgias com mais segurança e eficiência.

4. Quanto ganha um profissional de inteligência artificial?

O número de profissionais qualificados em IA não acompanha o número de vagas ofertadas na área. E isso leva a salários mais competitivos, conforme mostra o Guia Salarial 2023.

Segundo o documento, o salário de profissionais de IA no Brasil varia entre R$ 7 mil (para cargos de entrada, como os analistas) e R$ 35 mil (para cargos de gestão e coordenação).

5. Quais as habilidades necessárias para trabalhar com inteligência artificial?

Um relatório da Microsoft sobre o futuro do trabalho apontou as principais habilidades necessárias para trabalhar com IA. Veja as mais citadas:

Julgamento analítico

Flexibilidade

Inteligência emocional

Curiosidade intelectual

6. Por que ser um especialista em inteligência artificial?

Nos próximos cinco anos, estima-se que mais de 75% das empresas devem incorporar inteligência artificial em seus negócios. É um setor que movimenta milhões no mundo inteiro e deve liderar a geração de novas vagas nos próximos anos.

Por isso, ser um profissional especialista em IA pode ser interessante para quem busca ter sucesso profissional, alcançar salários mais competitivos e expandir o leque de oportunidades.

7. A inteligência artificial vai acabar com empregos?

É bem provável que não. Os estudos mais recentes sobre o mercado de trabalho na área de IA mostram que a tendência é que novos empregos sejam criados.

O Fórum Econômico Mundial estima que a demanda por especialistas em aprendizado de máquina de inteligência artificial e profissionais de segurança cibernética deve crescer em 30% até 2027. Além disso, especialista em inteligência artificial lidera a lista de carreiras do futuro e é o setor que mais deve gerar vagas nos próximos anos.

8. É seguro começar uma carreira em inteligência artificial?

Ao que tudo indica, sim. Pesquisas recentes sobre carreiras em IA apresentam resultados animadores. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estimou que 75% das empresas devem implementar a inteligência artificial até 2027. Isso significa que mais posições de trabalho na área devem surgir.

9. Como aprender sobre inteligência artificial?

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME