Carreira

O que faz alguns profissionais serem promovidos mais rápido? Levantamento responde

Proatividade, comunicação eficiente e resiliência são algumas das atitudes que aceleram o crescimento profissional e revelam quem está pronto para cargos de liderança

Desenvolver habilidades relevantes e construir uma rede de contatos sólida pode ajudar na conquista de uma promoção (Freepik)

Guilherme Santiago
Content Writer

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16h55.

Por que alguns profissionais são promovidos mais rapidamente do que outros?

Em ambientes corporativos, certos comportamentos e competências fazem toda a diferença na hora de conquistar uma vaga de liderança. Mais do que tempo de empresa ou sorte, o crescimento acelerado está diretamente ligado à postura e à capacidade de gerar impacto.

Um levantamento feito pelo Time of India apontou cinco características que se repetem entre os profissionais que sobem mais rápido na hierarquia.

São atitudes que chamam a atenção de líderes, reforçam a imagem de alta performance e preparam o caminho para cargos de gestão. E mais: são habilidades que podem — e devem — ser desenvolvidas por qualquer profissional que deseja crescer na carreira. Veja a seguir.

1. Proatividade: quem se antecipa, lidera

Profissionais que não esperam ordens, que assumem responsabilidades espontaneamente e buscam soluções antes que os problemas se agravem, são vistos como potenciais líderes.

2. Comunicação eficiente é diferencial competitivo

Saber se comunicar com clareza, escutar ativamente, dar e receber feedback e adaptar a linguagem para diferentes públicos são comportamentos de profissionais prontos para liderar.

3. Resiliência e adaptabilidade: quem cresce lida bem com mudanças

A capacidade de se adaptar a novos contextos, tecnologias e demandas é uma das marcas de quem é promovido mais rápido. Ambientes de trabalho mudam o tempo todo — e líderes eficazes sabem manter o equilíbrio emocional, mesmo sob pressão. Demonstrar resiliência diante de desafios não apenas fortalece a imagem profissional, como também inspira os colegas.

4. Networking interno estratégico

Construir uma rede sólida dentro da empresa é mais importante do que parece. Profissionais promovidos com frequência mantêm relacionamentos fortes com colegas, líderes e mentores.

5. Gestores precisam saber do seu desempenho

Muitos profissionais deixam de crescer porque não comunicam suas conquistas. Atualizar seu líder sobre entregas, resultados e aprendizados é parte da construção de uma trajetória sólida. Ser lembrado exige visibilidade. Reuniões de alinhamento, relatórios estratégicos e conversas frequentes ajudam a reforçar sua imagem como um talento pronto para a próxima etapa.

