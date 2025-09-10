Carreiras imunes à IA? Esses são os empregos mais protegidos da automação, aponta professora de IA

Baobao Zhang, professora de política de IA na Universidade de Syracuse (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 17h03.
Enquanto a inteligência artificial avança, redefinindo funções e transformando o mercado de trabalho global, surge a dúvida sobre quais carreiras resistirão à automação.
Para Baobao Zhang, professora de política de IA na Universidade de Syracuse, ainda há espaço seguro no mercado e ele pode não estar onde muitos imaginam.
Segundo Zhang, ocupações que exigem habilidades humanas fundamentais como empatia, julgamento e destreza prática tendem a ser menos ameaçadas pelos algoritmos.
Em um cenário cada vez mais competitivo, em que recrutadores já utilizam IA para filtrar currículos também gerados por IA, a conexão humana e a adaptabilidade são pontos essenciais. As informações foram retiradas de Business Insider.
Os empregos mais protegidos da automação, segundo Zhang, estão em três grandes frentes:
O que todas essas funções tem em comum é a exigência de presença física, capacidade de julgamento em tempo real e, em muitos casos, interação empática com outras pessoas. Elementos que a IA, até agora, não consegue replicar de forma eficaz.
Funções que envolvem cuidado humano direto estão entre as mais protegidas. Essas áreas dependem intensamente de vínculos emocionais, sensibilidade e inteligência social.
Mesmo com o crescimento da robótica em ambientes clínicos e educacionais, o toque humano permanece insubstituível.
A chave para se manter relevante está na adaptabilidade. Em meio à ascensão da IA generativa e à automação de processos cognitivos, será preciso estar preparado para aprender, reaprender e se reinventar profissionalmente.
Mesmo estudantes que optam por áreas mais expostas à automação devem investir em reciclagem e, principalmente, em redes humanas de apoio e oportunidades.
