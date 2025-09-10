Carreiras imunes à IA? Esses são os empregos mais protegidos da automação, aponta professora de IA

Enquanto a inteligência artificial avança, redefinindo funções e transformando o mercado de trabalho global, surge a dúvida sobre quais carreiras resistirão à automação.

Para Baobao Zhang, professora de política de IA na Universidade de Syracuse, ainda há espaço seguro no mercado e ele pode não estar onde muitos imaginam.

Segundo Zhang, ocupações que exigem habilidades humanas fundamentais como empatia, julgamento e destreza prática tendem a ser menos ameaçadas pelos algoritmos.

Em um cenário cada vez mais competitivo, em que recrutadores já utilizam IA para filtrar currículos também gerados por IA, a conexão humana e a adaptabilidade são pontos essenciais. As informações foram retiradas de Business Insider.

Encanadores, enfermeiras e professores: a força do fator humano

Os empregos mais protegidos da automação, segundo Zhang, estão em três grandes frentes:

Trabalhos técnicos e manuais , como eletricistas e encanadores;

Ocupações assistenciais , como enfermagem e educação infantil;

Setores de manufatura avançada, onde mesmo com o uso de máquinas, a supervisão humana ainda é indispensável.

O que todas essas funções tem em comum é a exigência de presença física, capacidade de julgamento em tempo real e, em muitos casos, interação empática com outras pessoas. Elementos que a IA, até agora, não consegue replicar de forma eficaz.

"Certamente há empregos que ainda não serão automatizados nos próximos 10 anos" Baobao Zhang, professora de política de IA na Universidade de Syracuse

Quando empatia vale mais que algoritmos

Funções que envolvem cuidado humano direto estão entre as mais protegidas. Essas áreas dependem intensamente de vínculos emocionais, sensibilidade e inteligência social.

Mesmo com o crescimento da robótica em ambientes clínicos e educacionais, o toque humano permanece insubstituível.

A adaptabilidade como diferencial de carreira

A chave para se manter relevante está na adaptabilidade. Em meio à ascensão da IA generativa e à automação de processos cognitivos, será preciso estar preparado para aprender, reaprender e se reinventar profissionalmente.

Mesmo estudantes que optam por áreas mais expostas à automação devem investir em reciclagem e, principalmente, em redes humanas de apoio e oportunidades.

