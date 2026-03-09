O prompt do ChatGPT que revela se você está sendo mal pago no trabalho

Profissionais usam IA para analisar salários e planejar negociações (Thomas Trutschel/Getty Images)
Redatora
Publicado em 9 de março de 2026 às 12h32.
Um novo uso do ChatGPT está chamando atenção de profissionais que querem entender melhor seu valor no mercado. A inteligência artificial passou a ser usada para analisar dados salariais, funções e experiência para revelar possíveis distorções de remuneração.
Com um simples prompt, é possível cruzar cargo, setor e localização para estimar se o salário está acima ou abaixo da média. A prática se tornou comum entre profissionais que buscam argumentos objetivos antes de negociar um aumento.
Em um mercado cada vez mais orientado por dados, usar OpenAI e outras ferramentas de inteligência artificial pode transformar a forma como trabalhadores analisam sua carreira.
O método consiste em fornecer ao ChatGPT informações detalhadas sobre carreira. Cargo atual, anos de experiência, setor, cidade e responsabilidades ajudam o modelo a criar uma análise comparativa.
Em seguida, o prompt solicita uma avaliação com base em médias salariais do mercado. A IA cruza referências de cargos semelhantes e gera uma estimativa de faixa salarial provável para aquele perfil.
O resultado costuma apontar três cenários possíveis: remuneração alinhada ao mercado, salário abaixo da média ou remuneração acima da faixa comum para aquela função.
A transparência salarial ainda é limitada em muitas empresas. Em vários setores, trabalhadores não têm acesso claro às faixas de remuneração de cargos semelhantes.
Ferramentas de Microsoft e plataformas de IA generativa passaram a ajudar a reduzir essa assimetria de informação ao reunir dados públicos e padrões do mercado.
Isso permite que profissionais cheguem a conversas de negociação com argumentos mais concretos, baseados em análise de mercado e não apenas em percepção individual.
O uso de IA para analisar remuneração é apenas um dos efeitos da automação no trabalho. Profissionais já utilizam essas ferramentas para planejar transições de carreira e avaliar oportunidades.
Segundo pesquisas recentes sobre adoção de inteligência artificial, quase nove em cada dez organizações já utilizam IA em ao menos uma função de negócio.
Com mais dados disponíveis e sistemas capazes de interpretá-los rapidamente, decisões profissionais tendem a se tornar cada vez mais orientadas por análises estruturadas.
Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial no dia a dia profissional, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e especialista em IA executiva, ela também é professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame.
O conteúdo foi criado para profissionais que querem compreender rapidamente como a tecnologia pode melhorar produtividade, tomada de decisão e análise de dados no ambiente corporativo.
O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir