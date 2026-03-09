O prompt do ChatGPT que revela se você está sendo mal pago no trabalho

Um novo uso do ChatGPT está chamando atenção de profissionais que querem entender melhor seu valor no mercado. A inteligência artificial passou a ser usada para analisar dados salariais, funções e experiência para revelar possíveis distorções de remuneração.

Com um simples prompt, é possível cruzar cargo, setor e localização para estimar se o salário está acima ou abaixo da média. A prática se tornou comum entre profissionais que buscam argumentos objetivos antes de negociar um aumento.

Em um mercado cada vez mais orientado por dados, usar OpenAI e outras ferramentas de inteligência artificial pode transformar a forma como trabalhadores analisam sua carreira.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

Como o prompt funciona na prática

O método consiste em fornecer ao ChatGPT informações detalhadas sobre carreira. Cargo atual, anos de experiência, setor, cidade e responsabilidades ajudam o modelo a criar uma análise comparativa.

Em seguida, o prompt solicita uma avaliação com base em médias salariais do mercado. A IA cruza referências de cargos semelhantes e gera uma estimativa de faixa salarial provável para aquele perfil.

O resultado costuma apontar três cenários possíveis: remuneração alinhada ao mercado, salário abaixo da média ou remuneração acima da faixa comum para aquela função.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos

Por que profissionais estão usando IA para avaliar salários

A transparência salarial ainda é limitada em muitas empresas. Em vários setores, trabalhadores não têm acesso claro às faixas de remuneração de cargos semelhantes.

Ferramentas de Microsoft e plataformas de IA generativa passaram a ajudar a reduzir essa assimetria de informação ao reunir dados públicos e padrões do mercado.

Isso permite que profissionais cheguem a conversas de negociação com argumentos mais concretos, baseados em análise de mercado e não apenas em percepção individual.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora

O impacto da inteligência artificial nas decisões de carreira

O uso de IA para analisar remuneração é apenas um dos efeitos da automação no trabalho. Profissionais já utilizam essas ferramentas para planejar transições de carreira e avaliar oportunidades.

Segundo pesquisas recentes sobre adoção de inteligência artificial, quase nove em cada dez organizações já utilizam IA em ao menos uma função de negócio.

Com mais dados disponíveis e sistemas capazes de interpretá-los rapidamente, decisões profissionais tendem a se tornar cada vez mais orientadas por análises estruturadas.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui

Como aprender a usar inteligência artificial no trabalho

Para quem quer entender como aplicar inteligência artificial no dia a dia profissional, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e especialista em IA executiva, ela também é professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo foi criado para profissionais que querem compreender rapidamente como a tecnologia pode melhorar produtividade, tomada de decisão e análise de dados no ambiente corporativo.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir