O fim dos pontos? Como a IA está mudando a gamificação nas empresas

Por Samir Iásbeck*

Durante a última década, o mercado corporativo comprou uma ilusão perigosa: a de que transformar o trabalho em um videogame de baixo orçamento seria o suficiente para reter talentos e aumentar a produtividade.

A lógica era sedutoramente simples: bastava adicionar uma barra de progresso, alguns selos dourados e um ranking de vendas na TV do corredor para que, magicamente, a motivação florescesse.

Essa abordagem rasa não apenas falhou, como morreu. E quem apertou o gatilho, de forma definitiva, foi a Inteligência Artificial.

O fracasso da gamificação por pontos e badges

O problema nunca residiu nos pontos ou nos badges em si, mas no uso desses elementos como uma maquiagem para processos burocráticos, monótonos e desinteressantes.

De acordo com a Gartner, já em 2014, cerca de 80% das iniciativas de gamificação corporativa falham em atingir seus objetivos de negócio.

Isso ocorre principalmente devido ao design pobre e à falta de um propósito claro que conecte o indivíduo à estratégia da empresa.

O papel da Inteligência Artificial no engajamento

Quando a Inteligência Artificial entrou em cena nos últimos anos, ela agiu como um solvente, expondo a fragilidade desses sistemas, não mudando o cenário.

Em um mundo onde a máquina pode automatizar o repetitivo, o colaborador humano passou a exigir o que a tecnologia não consegue replicar: significado e profundidade.

Rankings competitivos, que antes eram vendidos como estímulo, hoje são percebidos pelo que muitas vezes realmente são: "ferramentas de microgerenciamento que geram ansiedade em vez de entusiasmo".

O relatório State of the Global Workplace, da Gallup, reforça que o engajamento de colaboradores real não emerge de recompensas extrínsecas e superficiais, mas sim da tríade autonomia, maestria e propósito.

Gamificação 3.0 e a personalização da jornada

Nesse cenário, surge a IA generativa, que agora é capaz de personalizar trilhas de aprendizado e fluxos de trabalho em tempo real.

Isso torna o conceito de "ranking global" da empresa algo obsoleto e até injusto. Não faz mais sentido comparar o desempenho do colaborador A com o do colega B, que possui contextos e desafios distintos.

A tecnologia pode oferecer um feedback ultra-personalizado sobre a evolução individual de cada um.

A chamada Gamificação 3.0, potencializada pela tecnologia, foca no estado de Flow, o equilíbrio perfeito entre desafio e habilidade, em vez do comportamento "fazer para ganhar".

O jogo mudou: não se trata mais de acumular selos digitais inúteis, mas de receber o desafio certo, na hora certa, com o suporte necessário para o crescimento real.

Da competição para a jornada de maestria

Para os líderes que desejam sobreviver a essa transição, a sugestão é clara: é preciso migrar da competição para a jornada de maestria.

A IA deve ser utilizada para mapear lacunas de competência e transformar o cotidiano em uma narrativa de evolução pessoal, substituindo o feedback anual por loops de resposta imediatos e construtivos.

Precisamos estabelecer uma economia do reconhecimento verdadeiro, onde o progresso é validado por oportunidades reais e autonomia, e não por pontos que não guardam valor fora da tela.

O futuro do engajamento humano e tecnológico

Por fim, a IA não veio para substituir o humano, mas para forçar as empresas a tratarem seus talentos com a complexidade que merecem.

A gamificação rasa era, no fundo, uma desculpa para a má gestão. Agora, ou as organizações desenham experiências de trabalho que sejam intrinsecamente recompensadoras, ou nem o badge mais brilhante do mundo evitará o cinismo e o turnover.

No novo cenário corporativo, não há mais botão de "reset" para o engajamento perdido. E você, está preparado para a mudança?

*Samir Iásbeck é CEO e Fundador do Qranio, plataforma LMS/LXP customizável que tem como objetivo auxiliar empresas na criação de programas de treinamentos personalizados para seus colaboradores e que usa gamificação para estimular seus usuários com conteúdos educacionais.