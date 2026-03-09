O prompt do ChatGPT de duas palavras que melhora seu currículo

Profissionais usam ChatGPT para melhorar currículo e destacar resultados (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Redatora
Publicado em 9 de março de 2026 às 12h20.
Um prompt de apenas duas palavras tem ganhado espaço entre profissionais que usam ChatGPT para melhorar o currículo. O comando “melhore isso” aplicado a descrições de experiência pode transformar textos vagos em apresentações mais estratégicas.
Com o avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo, ferramentas de IA generativa passaram a atuar também na construção de perfis profissionais. O resultado é um currículo mais claro, orientado a resultados e adaptado à linguagem usada por recrutadores.
Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente
Currículos tradicionais costumam listar tarefas executadas no trabalho. O problema é que recrutadores procuram resultados, impacto e habilidades aplicadas.
Ao colar um trecho do currículo no ChatGPT e pedir “melhore isso”, a ferramenta tende a reorganizar a frase para destacar entregas concretas. Em vez de “responsável por relatórios”, o texto pode se transformar em “elaboração de relatórios estratégicos para apoiar decisões de gestão”.
Esse tipo de ajuste é comum em sistemas baseados em IA generativa, que analisam padrões de linguagem usados em descrições profissionais e aplicam estruturas mais valorizadas em processos seletivos.
Usuários iniciantes costumam acreditar que prompts precisam ser complexos. Na prática, comandos curtos muitas vezes produzem respostas mais úteis.
Modelos como o ChatGPT foram treinados para interpretar linguagem natural. Quando recebem instruções simples — como resumir, explicar ou melhorar um texto — conseguem aplicar padrões de escrita com rapidez.
Esse tipo de interação se tornou comum no uso de ferramentas de IA no trabalho. Profissionais usam comandos curtos para revisar e otimizar e-mails, relatórios e apresentações.
A adoção de automação e inteligência artificial já mudou a forma como profissionais se apresentam ao mercado. Currículos passaram a ser analisados por sistemas automatizados antes mesmo de chegar a um recrutador.
Por isso, clareza, palavras-chave e estrutura se tornaram fatores decisivos. Um currículo bem organizado aumenta as chances de passar por filtros automáticos e chamar atenção de gestores.
Pesquisas recentes mostram que empresas ainda estão nos estágios iniciais de adoção ampla de IA. Apesar disso, quase 90% das organizações já utilizam alguma forma de inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio.
Existe uma aula gratuita que mostra de forma prática como usar inteligência artificial no trabalho. O vídeo apresenta os conceitos essenciais sem linguagem técnica e explica como a tecnologia já está sendo aplicada no dia a dia profissional.
A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e especialista em IA executiva. Professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela mostra como profissionais podem usar a tecnologia para ganhar produtividade e melhorar resultados.
