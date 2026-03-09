O prompt do ChatGPT de duas palavras que melhora seu currículo

Um prompt de apenas duas palavras tem ganhado espaço entre profissionais que usam ChatGPT para melhorar o currículo. O comando “melhore isso” aplicado a descrições de experiência pode transformar textos vagos em apresentações mais estratégicas.

Com o avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo, ferramentas de IA generativa passaram a atuar também na construção de perfis profissionais. O resultado é um currículo mais claro, orientado a resultados e adaptado à linguagem usada por recrutadores.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assistir gratuitamente

Como o ChatGPT pode melhorar a descrição da experiência profissional

Currículos tradicionais costumam listar tarefas executadas no trabalho. O problema é que recrutadores procuram resultados, impacto e habilidades aplicadas.

Ao colar um trecho do currículo no ChatGPT e pedir “melhore isso”, a ferramenta tende a reorganizar a frase para destacar entregas concretas. Em vez de “responsável por relatórios”, o texto pode se transformar em “elaboração de relatórios estratégicos para apoiar decisões de gestão”.

Esse tipo de ajuste é comum em sistemas baseados em IA generativa, que analisam padrões de linguagem usados em descrições profissionais e aplicam estruturas mais valorizadas em processos seletivos.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. 👉 Entender em 15 minutos

Por que prompts simples funcionam melhor na inteligência artificial

Usuários iniciantes costumam acreditar que prompts precisam ser complexos. Na prática, comandos curtos muitas vezes produzem respostas mais úteis.

Modelos como o ChatGPT foram treinados para interpretar linguagem natural. Quando recebem instruções simples — como resumir, explicar ou melhorar um texto — conseguem aplicar padrões de escrita com rapidez.

Esse tipo de interação se tornou comum no uso de ferramentas de IA no trabalho. Profissionais usam comandos curtos para revisar e otimizar e-mails, relatórios e apresentações.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir agora

O impacto da IA generativa na busca por emprego

A adoção de automação e inteligência artificial já mudou a forma como profissionais se apresentam ao mercado. Currículos passaram a ser analisados por sistemas automatizados antes mesmo de chegar a um recrutador.

Por isso, clareza, palavras-chave e estrutura se tornaram fatores decisivos. Um currículo bem organizado aumenta as chances de passar por filtros automáticos e chamar atenção de gestores.

Pesquisas recentes mostram que empresas ainda estão nos estágios iniciais de adoção ampla de IA. Apesar disso, quase 90% das organizações já utilizam alguma forma de inteligência artificial em pelo menos uma função de negócio.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. 👉 Entenda aqui

Como aprender a usar inteligência artificial no trabalho

Existe uma aula gratuita que mostra de forma prática como usar inteligência artificial no trabalho. O vídeo apresenta os conceitos essenciais sem linguagem técnica e explica como a tecnologia já está sendo aplicada no dia a dia profissional.

fundamentos essenciais da inteligência artificial

como estruturar prompts melhores no ChatGPT

como aplicar IA no trabalho

estratégias práticas de automação

erros comuns ao começar a usar IA

A aula é conduzida por Izabela Anholett, executiva de tecnologia e especialista em IA executiva. Professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela mostra como profissionais podem usar a tecnologia para ganhar produtividade e melhorar resultados.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assistir