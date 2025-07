O pior comando que você pode dar ao ChatGPT começa com estas seis palavras

“Escreva um texto sobre o tema.”

Se você já digitou essa frase e se frustrou com a resposta, saiba: o problema não está na inteligência artificial. Está no pedido. Essa é uma das formas mais ineficazes de usar o ChatGPT — e uma das mais comuns. O comando, com apenas seis palavras, diz quase nada. Para uma IA que depende de instruções claras e contexto, é como tentar dirigir com o para-brisa coberto.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Por que esse prompt não funciona?

Modelos como o ChatGPT funcionam como redatores com memória fotográfica e criatividade estatística. Mas eles não têm iniciativa. Não sabem seu objetivo, seu público, o tom desejado ou o formato ideal — a menos que você diga.

“Escreva um texto sobre o tema” é como contratar um redator e dizer: “Escreva qualquer coisa, para qualquer pessoa, de qualquer jeito”. O que você recebe? Um texto “ok”, mas que não serve de fato para nada.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

O que funciona no lugar disso?

A chave para usar bem o ChatGPT é especificidade. Quanto mais contexto você der, mais útil será a resposta. Veja a diferença entre um comando genérico e um comando poderoso:

Genérico

“Escreva um texto sobre liderança.”

Eficaz

“Escreva um post para o LinkedIn sobre como líderes podem lidar com a insegurança de suas equipes em tempos de incerteza econômica. Use linguagem acessível, comece com uma pergunta e termine com uma reflexão prática.”

Resultado? Um conteúdo com tom, estrutura e intenção bem definidos — e pronto para uso.

Três dicas para dar comandos melhores

Diga para quem é. “Quero um texto voltado para jovens líderes em início de carreira…” Diga o formato. “Em forma de lista com tópicos curtos, estilo artigo da EXAME…” Diga o objetivo. “Para engajar leitores e mostrar autoridade sem autopromoção…”

Com isso, o ChatGPT deixa de ser um gerador aleatório e vira seu parceiro estratégico.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL