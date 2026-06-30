O novo vetor do RH: como o caos do trânsito passou a ditar a aceitação de propostas de emprego

Redação Exame
Publicado em 30 de junho de 2026 às 14h57.
Durante décadas, o deslocamento diário do trabalhador brasileiro até o escritório foi tratado pelas organizações como uma variável externa e puramente individual. O papel do RH limitava-se ao cumprimento da legislação: calcular e depositar mecanicamente o vale-transporte regulamentar. No entanto, o avanço dos modelos de trabalho e o estresse urbano transformaram drasticamente essa dinâmica.
Uma pesquisa realizada pela Pluxee, empresa global de benefícios e engajamento, comprova que a mobilidade corporativa foi alçada ao status de ativo estratégico de atração e retenção de talentos. O levantamento, que ouviu 680 trabalhadores formais de todo o país, revela que 85% dos profissionais consideram o benefício de mobilidade um fator decisivo na hora de aceitar ou recusar uma proposta de emprego.
O diagnóstico expõe o esgotamento do modelo tradicional de transporte em massa face à saúde mental e à experiência do colaborador. Praticamente metade dos entrevistados (49%) relata dificuldades diárias em seus trajetos, associando o trânsito a um forte desgaste físico e psicológico.
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Os impactos do deslocamento urbano ultrapassam as barreiras dos atrasos nos relógios de ponto. De acordo com o estudo, 60% dos trabalhadores consideram o tempo gasto no trajeto uma perda de tempo, enquanto 47% associam diretamente essa rotina ao estresse crônico.
Para compreender como as lideranças de RH podem mitigar esse atrito e desenhar políticas mais atraentes, conversamos com Rodrigo Belline, Head de Vale-Transporte da Pluxee Brasil. Segundo o executivo, o fator geográfico e a jornada tornaram-se cruciais na percepção de valor da marca empregadora.
"A mobilidade ganhou relevância porque afeta o bem-estar e a produtividade na ponta. O trabalhador mudou sua percepção: a rotina de deslocamento influencia diretamente a qualidade de vida e a relação dele com o trabalho. As empresas precisam entender que o trajeto é parte indissociável da jornada do colaborador."
O impacto do home office nos últimos anos calibrou as expectativas de mercado. A pesquisa aponta que 35% dos entrevistados prefeririam atuar em regime 100% remoto unicamente para eliminar o deslocamento diário de suas rotinas profissionais.
Um dos pontos mais reveladores da pesquisa da Pluxee é a desconexão entre o benefício oferecido atualmente e o desejo do profissional moderno. Em tempos de escritórios flexíveis e jornadas híbridas, o modelo engessado perdeu força.
62% dos trabalhadores brasileiros recebem o vale-transporte convencional;
Apenas 16% consideram esse formato o ideal para suas rotinas;
72% demonstram alto interesse em soluções de mobilidade flexíveis, integradas em um único cartão ou aplicativo.
Belline explica que as pessoas passaram a priorizar critérios como conveniência, conforto e previsibilidade em detrimento exclusivo do custo da passagem. "O trabalhador atual adota diferentes meios de transporte dependendo do dia, da distância e da necessidade do momento. Ele busca autonomia. O benefício precisa acompanhar essa dinâmica urbana", ressalta.
A evolução da mobilidade corporativa passa necessariamente pela digitalização e pela análise de dados (people analytics). Longe de ser apenas um pacote de benefícios mais caro, a personalização e a gestão inteligente da mobilidade podem gerar economias expressivas para as corporações.
A partir de ferramentas de roteirização inteligente, auditoria de padrões de uso e gestão dinâmica de recargas de transporte, a Pluxee identificou uma oportunidade de redução de até 35% nos custos das empresas com mobilidade.
A tendência sinalizada pelo estudo da Pluxee aponta para um futuro onde os benefícios corporativos são modulares e centrados na jornada do indivíduo. Assim como as organizações flexibilizaram seus formatos de atuação, a locomoção segue a mesma trilha de customização.
O RH que compreende a mobilidade como uma ferramenta de atração diminui o absenteísmo, eleva o índice de felicidade interna e mitiga os efeitos do esgotamento profissional antes mesmo do início do expediente.
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