IA para antecipar problemas e fala sem enrolação: o que marcou o Clube CHRO no Rio

O RH passou anos reunindo pesquisas de clima, avaliações, informações sobre funcionários e planilhas. Com a inteligência artificial, uma nova pergunta entrou na mesa: como usar esse material para perceber um problema antes que ele fique grande?

O tema apareceu na edição do Clube CHRO realizada em 6 de outubro, na Casa Camolese, no Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. O encontro da EXAME com lideranças de recursos humanos teve o patrocínio da empresa de benefícios corporativos Total Pass.

A edição de outubro do Clube CHRO Rio de Janeiro recebeu Rafael de Albuquerque, fundador e CEO da Zoox Data, empresa de tecnologia criada no Rio de Janeiro, e o apresentador, ator e empresário Otaviano Costa.

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Albuquerque falou sobre a trajetória que levou a Zoox do mercado de Wi-Fi para o uso de grandes bases de dados e inteligência artificial. Para o RH, ele apontou uma mudança de postura: usar as informações disponíveis não apenas para explicar o que já aconteceu, mas também para tentar antecipar problemas. Costa levou a conversa para outro ponto do trabalho dos líderes: como falar de forma clara, ouvir o time e se preparar para uma apresentação.

“A implantação não é técnica, ela é cultural”, afirmou Albuquerque.

Na visão do empresário, ferramentas de IA podem dar ao RH e a outras áreas um caminho mais direto para consultar os dados que já estão dentro das empresas. Mas ele diz que colocar um novo sistema no computador não resolve o problema sozinho. É preciso mudar a forma como as pessoas usam essas informações no trabalho.

De vender Wi-Fi de ônibus a trabalhar com dados

A história de Albuquerque começou longe da inteligência artificial.

Aos 19 anos, ele trabalhava vendendo equipamentos de Wi-Fi para indústrias. Pegava ônibus pelo Rio de Janeiro, de terno e gravata, e batia na porta de empresas. As vendas não apareciam.

A mudança veio quando decidiu tentar outro tipo de cliente. Albuquerque entrou no Hotel Marina, no Rio, com um equipamento debaixo do braço e conseguiu fazer sua primeira venda.

Quando contou o resultado ao chefe, ouviu que a empresa não atendia hotéis. Se quisesse vender para esse mercado, teria de abrir o próprio negócio.

Foi o que fez.

Albuquerque conta que trancou a faculdade e passou a usar o dinheiro das mensalidades para bancar parte do negócio sem contar ao pai. Depois, tomou empréstimos e buscou dinheiro com conhecidos.

A empresa passou a cobrar dos hotéis pelo acesso dos hóspedes à internet. O modelo funcionou até que o Wi-Fi gratuito começou a virar padrão no setor.

Foi a primeira mudança de rota.

Albuquerque tentou então criar um serviço de filmes para hotéis. O projeto consumiu dinheiro durante mais de um ano e não funcionou como planejado. Segundo ele, aos 25 ou 26 anos, as dívidas em seu nome chegavam perto de 500.000 reais.

O negócio foi retomado depois com foco na gestão do Wi-Fi dos hotéis. A empresa passou a atender milhares de estabelecimentos e, anos depois, começou a olhar para outro ativo que circulava por aquelas redes: os dados dos usuários.

Por que a Zoox deixou de olhar só para o Wi-Fi

Em 2016, depois de uma viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, Albuquerque voltou ao Brasil decidido a colocar dados no centro do negócio.

A lógica era simples. Quando uma pessoa se conecta a uma rede de Wi-Fi de um aeroporto, shopping ou restaurante, ela deixa informações que podem ajudar aquela empresa a conhecer melhor quem passa pelo local.

A Zoox levou esse modelo para aeroportos, redes de alimentação, shopping centers e outros espaços. Segundo Albuquerque, a empresa opera hoje em 30 países e seus sistemas ligados a Wi-Fi registram entre 55 milhões e 57 milhões de pessoas por mês.

Mas um novo problema apareceu.

Os clientes recebiam mais informações e continuavam sem saber o que fazer com elas.

“Eu comecei a olhar e falei: ‘A gente espalhou isso no mundo inteiro, mas ninguém sabe o que fazer com nada’”, afirmou Albuquerque.

A empresa passou então a juntar informações que estavam espalhadas por diferentes sistemas dos clientes e a criar ferramentas para facilitar a consulta desse material.

A etapa mais recente desse processo envolve inteligência artificial.

Segundo Albuquerque, a Zoox criou uma ferramenta chamada Nexus AI que permite a executivos fazer perguntas sobre as bases da própria empresa e receber respostas a partir das informações armazenadas.

Na prática, a proposta é reduzir a distância entre ter uma planilha cheia de números e conseguir usar aqueles números para decidir alguma coisa.

O que muda para o RH com a inteligência artificial

É nesse ponto que a discussão chega ao RH.

Albuquerque diz que a empresa passou a envolver líderes e equipes de recursos humanos porque o uso de dados depende de mudanças na rotina das pessoas.

Não basta entregar mais relatórios.

Em alguns casos, segundo ele, colocar mais informação na mesa chegou a atrapalhar.

“Mesmo a gente dando mais dado para o nosso cliente, ele não sabia o que fazer”, afirmou.

Para o RH, a possibilidade aberta pela IA é usar os registros disponíveis para tentar identificar sinais antes que um problema apareça de forma mais clara.

Isso muda o momento em que o time entra em cena. Em vez de olhar apenas para algo que já aconteceu e buscar uma explicação, a área pode cruzar sinais e tentar agir antes.

Albuquerque não detalhou, durante a palestra, um caso específico de RH em que a ferramenta tenha previsto um problema nem apresentou números sobre o efeito desse uso. O ponto defendido por ele foi a mudança de postura: sair da coleta de dados para o uso deles nas decisões do dia a dia.

Essa passagem também exige vencer uma resistência dentro das próprias empresas.

Albuquerque conta que, ao tentar colocar novas ferramentas nos clientes, encontrava equipes que diziam já ter condições de fazer o trabalho internamente.

Ele criou até uma brincadeira para isso: “gestão anti-novos fornecedores”.

A resposta da Zoox foi parar de começar a conversa pela tecnologia.

Em vez de explicar primeiro como o sistema funcionava, a empresa passou a perguntar qual problema o cliente precisava resolver — vender mais, gastar menos para conseguir um cliente ou entender melhor quem comprava seus produtos.

“Parou de vender tecnologia, a gente começou a vender soluções para problemas existentes”, afirmou.

Otaviano Costa: antes de falar, é preciso ouvir

Se Albuquerque levou para o Clube CHRO a discussão sobre como empresas usam informações, Otaviano Costa falou sobre o que acontece quando uma pessoa precisa colocar uma ideia para fora.

Costa trabalha com comunicação desde os 15 anos.

Na época, havia se mudado de Cuiabá para São Paulo para jogar vôlei no então time do extinto banco Banespa. Um dia, enquanto esperava um ônibus perto da Avenida Paulista, viu uma ação da Jovem Pan e decidiu entrar no prédio da rádio.

Chegou à recepção dizendo que queria trabalho.

Sem currículo ou gravação para mostrar, começou a fazer imitações e vozes. Acabou chamado para entrar no estúdio e iniciou ali a carreira no rádio.

Décadas depois, Costa diz ver o mesmo problema em salas de reunião: há pessoas com algo a dizer que não conseguem entrar na conversa.

Para ele, parte disso vem do peso que o cargo exerce dentro das empresas.

“Você está liderando pelo crachá ou pela sua comunicação? Se o seu crachá está falando por você, tem alguma coisa errada”, afirmou.

Por que a posição na mesa pode mudar uma reunião

Durante a palestra, Costa citou um exemplo atribuído por ele a Ed Catmull, um dos nomes ligados à história da Pixar.

Segundo o apresentador, Catmull percebeu que a própria disposição das pessoas em uma reunião interferia em quem falava. Os executivos de maior cargo ficavam perto da mesa, enquanto profissionais de níveis abaixo acabavam nas fileiras mais distantes.

Quem estava longe precisava se expor diante de todos para entrar na conversa.

A saída, segundo o exemplo contado por Costa, foi retirar as identificações de lugares e deixar os assentos por ordem de chegada.

A história serviu para defender um ponto: o líder pode criar ou fechar espaço para que outras pessoas falem.

Costa chama a capacidade de ouvir de “escutatória”.

O termo pode soar como brincadeira, mas ele o traduz de forma simples: antes de preparar uma resposta, o gestor precisa entender quem está na frente dele e o que aquela pessoa está dizendo.

“Antes de falar, ouça, atraia, entenda. Depois construam juntos o caminho dessa comunicação”, afirmou.

Falar muito não é o mesmo que ser entendido

Costa também separa duas coisas que costumam aparecer juntas: falar e se comunicar.

Uma reunião pode ter uma sequência de pessoas falando e, ainda assim, terminar sem que a mensagem principal tenha ficado clara.

Para evitar isso, ele defende falas curtas, com um ponto central fácil de identificar.

Durante a conversa, usou a imagem de um outdoor. Quem passa de carro tem poucos segundos para entender o que está escrito. Em uma reunião, segundo ele, algumas mensagens também precisam caber em poucos minutos.

Isso exige preparação.

“Às vezes você tem cinco minutos para convencer um fundador de que você precisa virar o eixo da companhia”, afirmou.

A recomendação vale também para líderes que ocupam cargos altos. Costa diz já ter visto presidentes com dificuldade para falar com os times e funcionários em posições abaixo da chefia que conseguiam prender a atenção de uma sala.

Para ele, o cargo não garante que a mensagem chegue.

Como Otaviano Costa se prepara para falar sob pressão

Costa também contou o que faz antes de apresentações.

Ele diz que costuma visitar a sala onde vai falar. Quando pode, sobe ao palco antes do evento. Observa o tamanho do espaço, quem estará na plateia e quais assuntos devem ou não entrar na conversa.

Também tenta descobrir com antecedência onde algo pode sair do roteiro.

“A pressão, o medo é sempre fator de preparação para mim”, afirmou.

O apresentador diz não tentar eliminar o medo antes de entrar no palco. Usa esse desconforto como sinal de que precisa estudar o ambiente e revisar a apresentação.

A prática vem de anos à frente de eventos de empresas, além da televisão e do rádio.

“Eu sempre visito a sala antes de falar em público. Eu vou me apresentar, se eu tiver chance, olhar a sala, entender a dinâmica dela, ouvir. Se eu puder subir no palco antes, eu subo no palco antes”, afirmou.