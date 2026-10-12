A Saint-Gobain do futuro: o plano do VP de RH para que uma empresa de 360 anos não envelheça

Em agosto de 2000, Gustavo Siqueira tinha 22 anos e começava a trabalhar como advogado corporativo da Saint-Gobain, no Rio de Janeiro —- o grupo completava naquele momento 335 anos. Ao relembrar a data no LinkedIn, ele escreveu que ainda estava encantado com a história da empresa e que “não podia imaginar o que o futuro” lhe proporcionaria.

Com 26 anos de casa, Siqueira é hoje vice-presidente de recursos humanos e public affairs da Saint-Gobain na América Latina, região com 22 mil trabalhadores. A tarefa dele é preparar quem vem depois num grupo de 360 anos, presente em 81 países.

Nos últimos dois anos, mais de 770 pessoas mudaram de negócio dentro do grupo na região, e quase 100 estão hoje em mobilidade internacional.

Uma empresa antiga que recusa a lentidão

Para Siqueira, o primeiro desafio é de percepção. “A primeira coisa é utilizar o antigo, os 360 anos, como uma coisa positiva e não negativa”, diz. Segundo ele, a idade pode sugerir uma organização lenta, imagem que não corresponde a um grupo que se reinventa e atua em construção leve e sustentável, com novas tecnologias e redução de emissões de carbono.

Formar líderes dentro de casa exige jornadas pensadas para cada etapa da carreira, do trainee à alta liderança. É essa a proposta da Saint Paul In Company, com programas desenhados a partir da realidade de cada organização

O caminho, afirma, passa pela gestão dos times, pelo investimento em inovação e pelo entendimento da cultura de cada país. No Brasil desde 1937, a companhia mantém mais de 99% de trabalhadores brasileiros por aqui, padrão que se repete no México e nos demais mercados.

"Nós não nos consideramos uma empresa multinacional. Nós somos uma empresa brasileira" Gustavo Siqueira, vice-presidente de recursos humanos na Saint-Gobain

Carreiras de vida inteira

A trajetória do próprio Siqueira ilustra o modelo. Depois do jurídico, coordenou as áreas administrativa, financeira e de RH em Itaúna (MG), dirigiu RH e saúde e segurança em Barra Mansa (RJ), comandou vendas e marketing regionais e foi gerente-geral em São Caetano do Sul (SP). Entre 2016 e 2023, esteve à frente da Saint-Gobain Canalização no Brasil e, depois, na América Latina. Ele resume o percurso como o privilégio de ter vivido “dezenas de empresas dentro de uma”.

Não é um caso isolado. Reinaldo Valu integrou a primeira turma de trainees do grupo, em 1991, e teve passagem pela França ao longo da carreira. Segundo dados da companhia, 23% dos líderes na América Latina já trabalharam em diferentes empresas da Saint-Gobain, índice que sobe para 51% entre gerentes e cargos acima. Outros 20% já passaram por áreas diferentes (36% entre gerentes e acima).

Trocar de posição sem trocar de empresa

A mobilidade acontece em duas frentes: entre países e entre as marcas do grupo. Nos últimos dois anos, a Saint-Gobain abriu mais de 1.300 vagas no Moov, sua plataforma de oportunidades internas, e movimentou mais de 770 pessoas entre negócios na região.

Saint-Gobain

O tema entrou até na ficha de cada funcionário no novo sistema de RH, que registra se a pessoa está aberta a se mudar ou prefere permanecer onde está.

35 anos de trainee

O programa de trainee completa 35 anos. Da primeira turma, de 1991, 31% seguem no grupo. Entre os trainees contratados desde 2021, a retenção é de 56%.

Um termômetro da cultura, para Siqueira, aparece na caixa de e-mails. No último processo seletivo, ele diz ter recebido entre 15 e 20 mensagens de colegas indicando sobrinhos, primos e irmãos. A resposta é seguir as regras do processo, mas ele lê o movimento como sinal. “Eu não vou indicar meu filho para um lugar que eu acho que me faz mal”, diz.

O executivo ressalta que não se trata de nepotismo, mas de pessoas qualificadas que querem trabalhar numa organização onde há famílias na quarta geração, como a de um colega cujo pai também trabalhou no grupo. “Não é perfeito. A gente tenta melhorar, comete erros, mas está muito claro o que a gente quer”, conta.

Um sistema para 81 países

Conectar marcas e países numa cultura única passa também por tecnologia. O Chorus, nome interno do Workday adaptado à Saint-Gobain, envolve cerca de 170 mil empregados e deve levar três anos para ser implementado. A América Latina é piloto.

O sistema substitui as diversas plataformas herdadas de aquisições, já que cada empresa comprada chega com a sua. Ao descrever esse volume, Siqueira usou a palavra “miríade” e comentou, numa referência à formação jurídica: “A gente vê que o ranço ainda está aqui dentro”.

O objetivo, segundo ele, não é cortar pessoal. “A gente não está usando o sistema para reduzir o número de pessoas. Estou usando o sistema para reduzir o volume de carga operacional e ter mais tempo”, diz.

Esse tempo deveria ir para entrevistar pessoas e acompanhar a estratégia, em vez de perder 20% a 30% da agenda aprovando processos. Diretores passam a consultar diretamente salário, avaliação, perspectiva de carreira e disponibilidade para mobilidade da equipe, sem depender do RH.

O filho de Siqueira ainda não tem idade para entrar no mercado. Mas ele diz que terá “o maior prazer do mundo” se, daqui a alguns anos, o filho participar do processo e vier trabalhar na empresa.

O advogado de 22 anos que não imaginava o próprio futuro hoje já consegue imaginar o do filho.

Há 11 anos entre as escolas mais admiradas pelos profissionais de RH no Top of Mind, a Saint Paul In Company desenvolve programas customizados em liderança, inteligência artificial e finanças para empresas que formam os próprios talentos