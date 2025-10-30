Como duas amigas e sete camisetas viraram uma marca de oito dígitos em três anos

Em 2020, no auge da incerteza econômica global, duas amigas de diferentes áreas (entretenimento e atacado de moda) decidiram investir em camisetas básicas, um produto simples.

Com sete modelos e cinco cores, Jen Menchaca e Lisa Hickey lançaram a Perfectwhitetee.

O que começou como um projeto paralelo em plena pandemia se transformou, em apenas três anos, em uma marca de vestuário com faturamento de oito dígitos e operação nacional nos Estados Unidos. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Produto simples, execução financeira precisa

A Perfectwhitetee surgiu a partir de uma necessidade real do mercado,: a falta de marcas que garantissem oferta contínua de camisetas básicas com bom caimento.

Esse problema de oferta foi a faísca que ativou a visão estratégica de Jen e Lisa.

O ponto alto da criação da marca não está apenas no produto, mas na construção de um modelo de negócios financeiramente saudável desde o início.

As fundadoras começaram com um mix de apenas sete produtos e fizeram parceria com uma fabricante especializada em tricô de alta qualidade, reduzindo riscos operacionais e custos de desenvolvimento.

Além disso, a escolha pelo canal de atacado permitiu escalar o faturamento logo no início, aproveitando a experiência de Lisa em vendas B2B com grandes varejistas e boutiques.

A inteligência na escolha do canal de entrada no mercado, algo fundamental em qualquer plano de finanças corporativas, foi um dos fatores que garantiu um crescimento estável desde os primeiros meses.

Fluxo de caixa e desafios do atacado

Trabalhar com atacado, no entanto, traz desafios típicos que profissionais de finanças conhecem bem, prazos longos de pagamento, prazos curtos de entrega e volatilidade no giro de estoque.

Isso exigiu, desde o início, uma gestão financeira rigorosa para manter liquidez e evitar gargalos operacionais.

“Os prazos eram longos, os termos duros e o fluxo de caixa exigia uma verdadeira ginástica”, relembra Menchaca. Quando migraram para o modelo DTC (Direct -to -consumer, ou seja, direto ao consumidor), a dinâmica do negócio mudou, possuindo: maior previsibilidade, feedback direto do consumidor e margens muito mais saudáveis.

A migração para o modelo híbrido entre atacado e venda direta é um exemplo prático de adaptação estratégica de canal com foco em eficiência financeira, algo essencial em modelos escaláveis.

Oito dígitos em três anos — e com base sólida

A Perfectwhitetee atingiu faturamento de oito dígitos em apenas três anos, mesmo com a marca nascida durante o lockdown da pandemia. Segundo as fundadoras, o crescimento foi explosivo no início, mas seguiu com ganhos constantes e sustentáveis ano após ano.

Esse é um exemplo clássico de empresa que escolheu crescer com inteligência financeira, priorizando margens, fluxo de caixa e estrutura sólida, em vez de perseguir crescimento a qualquer custo.

