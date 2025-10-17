Carreira

Guerra fria tecnológica: por que chips se tornaram o 'petróleo' da economia digital

Disputa tecnológica entre Estados Unidos e China por chips de inteligência artificial redefine o poder econômico global e abre espaço para que líderes e startups latino-americanos ganhem protagonismo na nova economia da IA

Giulia Romano
Giulia Romano

Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15h57.

Última atualização em 17 de outubro de 2025 às 15h59.

Tudo sobreInteligência artificial
As restrições impostas pelos Estados Unidos à exportação de chips avançados para a China acirraram uma corrida bilionária por autonomia tecnológica. O resultado é um cenário em que semicondutores se tornaram o novo petróleo da economia digital: escassos, estratégicos e determinantes para o crescimento de países e empresas.

Gigantes como Nvidia, Broadcom, AMD e até a OpenAI estão no centro dessa corrida. A valorização dessas companhias molda uma nova ordem econômica global, marcada por competição intensa, pressões sobre as cadeias de suprimento e a necessidade constante de inovação.

Mas, enquanto as potências disputam a dianteira em uma espécie de guerra fria tecnológica, novas janelas se abrem para empresas e líderes de outros mercados — especialmente na América Latina.

Startups da América Latina ganham espaço na corrida por inovação

Empreendimentos da região que desenvolvem soluções com inteligência artificial adaptadas à realidade local, como crédito, logística e atendimento ao cliente, estão atraindo o olhar de investidores. Um diferencial importante é que essas startups operam com menor dependência das cadeias globais de chips, o que proporciona maior agilidade para testar, ajustar e escalar soluções.

EXAME e Saint Paul abrem vagas para treinamento em Inteligência Artificial com certificado; clique aqui e saiba mais

Além disso, cresce a presença de executivos preparados para traduzir o potencial da IA em impacto real de negócio — e não apenas como ferramenta de automação, mas como vetor de vantagem competitiva.

À medida que os grandes centros econômicos disputam hegemonia tecnológica, a América Latina encontra uma oportunidade única de fortalecer sua base de inovação, dados e talentos. Profissionais que antecipam essa transformação podem conquistar ganhos significativos de eficiência — e abrir novas frentes em setores ainda pouco digitalizados, como indústria, agronegócio e serviços financeiros.

