Nubank abre programa para contratar engenheiras de software

O Nubank abriu nesta segunda-feira, 7, as inscrições para uma nova edição de seu programa de contratação para engenheiras de software.

A iniciativa "Yes, She Codes" já está em sua quarta edição e vai além das vagas de emprego com foco em diversidade: o evento tem o objetivo de conectar mulheres da área de tecnologia com webinars e trocas de experiência com profissionais do banco digital.

Em três edições, foram mais de 6 mil mulheres criando redes de contato e trocando conhecimento sobre a área.

O programa também reforça a meta da empresa de alcançar 50% de mulheres no quadro de funcionários até 2025, inclusive em posições de liderança.

Silvia Kihara, líder global de recrutamento de tecnologia do Nubank, explica que a tecnologia é um campo onde a representatividade de gênero ainda é um desafio.

“Por isso, o 'Yes, She Codes' se tornou um evento recorrente no nosso calendário anual, onde mais de 150 pessoas das nossas equipes de recrutamento de tecnologia e engenharia de software trabalham juntas para receber essas candidatas nos nossos processos", comenta.

Além da chance de se conectar com outras profissionais, o recrutamento tem um processo acelerado e com devolutiva na última etapa.

As inscrições ficam abertas somente nesta semana, até domingo. Depois, são mais quatro etapas realizadas em sequência e online:

Teste de programação

Desenvolvimento em tempo real e em pares com o time do Nubank

Entrevistas individuais

As vagas são para engenharia de software back-end em níveis variados. Dessa forma, o Nubank procura por mulheres com familiaridade nessa especialidade e com qualquer nível de experiência.

As inscrições ficam abertas até o dia 13 de fevereiro pelo site.

