Neon abre vagas para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do país

A fintech Neon abriu nesta terça-feira, 19, as inscrições para seu programa de estágio e, pela primeira vez, para seu programa de trainee.

Segundo Roberta Valezio, gerente de Engajamento e Experiência da Neon, a empresa busca pessoas com experiências e origens plurais nos programas, especialmente no trainee.

“Acreditamos que ter jovens lideranças que conheçam o cliente e suas reais necessidades nos ajuda a executar nosso propósito de trazer produtos e serviços feitos sob medida, que resolvam dores reais do nosso público", diz.

Com a seleção totalmente online, os dois programas estão abertos para estudantes e recém-formados de qualquer lugar do Brasil.

Além das remunerações para cada grupo, a Neon oferece benefícios flexíveis, como seguro de vida, plano dental, vale alimentação/refeição, e ainda auxílio para cursos e treinamentos.

Como participar do programa de trainee

Em sua primeira edição, o programa terá dez vagas. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e formação em qualquer curso entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021.

Os trainees terão seleção com fit cultural, dinâmica de grupo e entrevista. A previsão é que o trabalho comece em fevereiro de 2022.

Os selecionados terão curso de inglês, treinamento de six sigma e metodologias ágeis e mentoria com a alta liderança.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 18 de novembro pelo site.

Como participar do programa de estágio

O programa também terá dez vagas, que serão divididas entre as áreas do Jurídico, Compliance, Recursos Humanos, Financeiro, Marketing, Crédito, Financeiro, Design e Produto.

Para o estágio, é necessário ter mais de 18 anos, disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e ter vínculo com uma instituição de ensino superior durante todo o programa.

Não há requisitos de cursos ou domínio de idioma. A previsão é que o estágio comece em janeiro de 2022 e as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de novembro pelo site.

