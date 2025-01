Não é só carisma: veja a qualidade nº1 que transforma chefes comuns em gestores imbatíveis

Um chefe carismático costuma agradar os profissionais. Quem não gosta de alguém divertido, eloquente e motivador? Mas, quando o assunto é entregar resultados concretos, será que só carisma é suficiente? Especialistas afirmam que não.

Para quem entende de gestão de pessoas e negócios, há uma habilidade que separa os gestores medianos dos verdadeiramente imbatíveis: o domínio das finanças corporativas. Longe de ser apenas uma competência técnica, entender a dinâmica financeira de uma empresa é um diferencial estratégico.

Gestores que dominam essa área não apenas garantem resultados melhores, mas também conquistam a confiança de suas equipes, promovem decisões mais acertadas e criam um impacto duradouro na organização. Mas por que, afinal, as finanças corporativas são tão cruciais? A seguir, cinco razões que explicam por que essa habilidade é o segredo para se destacar na liderança.

1. Decisões baseadas em dados, não em achismos

Dominar finanças corporativas significa ter clareza sobre como os recursos da empresa são alocados, de onde vêm os lucros e onde estão as despesas excessivas. Essa visão evita decisões impulsivas ou baseadas em intuição, promovendo ações embasadas e estratégias que fazem sentido no longo prazo.

2. Maior credibilidade com a alta gestão

Um gestor que compreende os números fala a mesma língua do C-Level e do conselho administrativo. Saber interpretar relatórios financeiros e demonstrar como suas decisões impactam o resultado final não apenas impressiona, mas também posiciona você como uma peça indispensável na organização.

3. Resiliência em tempos de crise

Empresas enfrentam oscilações econômicas, mudanças de mercado e imprevistos. Um líder com conhecimento financeiro consegue antecipar riscos, ajustar planos e redirecionar esforços para manter o negócio saudável, mesmo em momentos difíceis. Isso não só protege os resultados como também fortalece a confiança do time em sua liderança.

4. Capacidade de influenciar e engajar a equipe

Embora pareça técnico, o conhecimento financeiro também afeta o modo como um gestor inspira sua equipe. Explicar metas de forma tangível, relacionando-as com o desempenho financeiro da empresa, faz com que os colaboradores entendam o “porquê” por trás de suas tarefas. Isso aumenta o engajamento e o senso de propósito.

5. Facilidade para identificar oportunidades

Grandes ideias só se tornam viáveis se forem financeiramente sustentáveis. Gestores que entendem finanças conseguem identificar oportunidades de investimento, negociar melhores condições e transformar projetos promissores em resultados palpáveis.

O carisma continua importante, mas não basta

Não é que carisma seja irrelevante. Ele ainda ajuda a motivar e criar um ambiente de trabalho positivo. Mas, para ser realmente imbatível, um gestor precisa equilibrar esse lado humano com um domínio técnico que garanta resultados concretos. E, nesse equilíbrio, as finanças corporativas se tornam a qualidade número um a ser desenvolvida. A boa notícia? Essa habilidade pode ser aprendida.

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes terão acesso a casos reais de empresas e profissionais que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças. Além disso, vão poder conhecer os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

