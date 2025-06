'Mulheres são competentes para formar uma liderança eficaz', segundo a presidente do Geffner Group

Durante décadas, a presença feminina nos cargos de liderança foi tímida, marcada por barreiras estruturais e culturais que mantiveram muitas mulheres longe do topo das organizações.

No entanto, o cenário tem mudado e tudo indica que essa transformação será não só irreversível, mas também essencial para o futuro das empresas.

De acordo com a especialista Carol J. Geffner, presidente do Geffner Group, LLC, as capacidades de liderança mais demandadas para enfrentar os desafios de 2025 e além são justamente aquelas em que as mulheres mais se destacam. As informações foram retiradas de Forbes.

As cinco competências mais relevantes

A análise de Geffner aponta para cinco competências-chave que serão decisivas nos próximos anos:

Liderança audaciosa: a habilidade de tomar decisões corajosas, assumir riscos calculados e reagir rapidamente a mudanças abruptas — como rupturas nas cadeias de suprimentos ou mudanças em políticas de imigração que afetam o capital humano.

a habilidade de tomar decisões corajosas, assumir riscos calculados e reagir rapidamente a mudanças abruptas — como rupturas nas cadeias de suprimentos ou mudanças em políticas de imigração que afetam o capital humano. Comunicação clara e transparente: em tempos de desinformação, líderes capazes de estabelecer uma narrativa sólida e honesta serão fundamentais para manter a coesão organizacional.

em tempos de desinformação, líderes capazes de estabelecer uma narrativa sólida e honesta serão fundamentais para manter a coesão organizacional. Integridade: diante de ambientes instáveis, empresas guiadas por líderes éticos e confiáveis terão mais facilidade para reter talentos e gerar confiança interna e externa.

diante de ambientes instáveis, empresas guiadas por líderes éticos e confiáveis terão mais facilidade para reter talentos e gerar confiança interna e externa. Capacidade de motivar equipes: diferentes pessoas reagem de formas distintas à incerteza. Aquelas líderes que sabem inspirar e oferecer segurança emocional terão papel central na produtividade e saúde organizacional.

diferentes pessoas reagem de formas distintas à incerteza. Aquelas líderes que sabem inspirar e oferecer segurança emocional terão papel central na produtividade e saúde organizacional. Resolução colaborativa de problemas: líderes que sabem escutar, analisar criticamente cenários e tomar decisões embasadas — sobretudo quando cercados de diversidade — estarão em posição privilegiada para conduzir transformações sustentáveis.

Para os profissionais da área de liderança e gestão, o recado é claro: dominar habilidades tradicionalmente associadas às líderes mulheres é um diferencial competitivo.

