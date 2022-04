4 métodos de estudo para passar no CPA-20 e crescer no mercado financeiro

Com a ascensão das fintechs, bancos e corretoras digitais, o mercado financeiro está cada vez com mais vagas abertas em busca de profissionais que entendam sobre finanças e investimentos. Um dos requisitos para conseguir uma oportunidade no setor é ter algumas das certificações exigidas como CPA-20, CFP ou CNPI.

O certificado de CPA-20 é um dos mais requisitados nas vagas divulgadas online porque é a segunda certificação na hierarquia feita pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Além do trabalho em bancos, o profissional certificado pelo CPA-20 pode realizar atividades em gestoras de fundos, corretoras, administradoras de recursos, seguradoras, entre outras. Outra vantagem é o fato de que não existe nenhum pré-requisito para conseguir a certificação. A prova tem duração de 2h30 e é composta de 60 questões. Para ser aprovado, é preciso ter um aproveitamento mínimo de 70%.

Como a certificação garante salários mais altos para os profissionais, diversas pessoas do mercado financeiro - e de outras áreas - fazem o exame. Aplicada em estilo vestibular, a prova do CPA-20 exige dedicação e estudos dos profissionais. Organizar métodos de estudos e o tempo necessário de dedicação pode ser difícil. Por isso, confira abaixo 4 métodos de estudos que podem te ajudar na hora de tirar a certificação:

Revisões e simulados

Independente do tipo de prova, uma das melhores formas de estudar é através de simulados e revisões de conteúdos. Para se preparar para o CPA-20, revisite provas antigas e entenda o perfil de questões pedidas, assim como o conteúdo cobrado na prova. Esse hábito vai te ajudar a se adaptar ao padrão do exame e, mais acostumado com o formato, fica mais fácil realizar a prova no dia. Além disso, ao fazer simulados você não apenas se prepara para a dinâmica do dia da prova, mas também já absorve os conteúdos pedidos.

Mapas mentais

Para aqueles que são mais visuais, uma boa opção para se preparar para o CPA-20 é através da elaboração de mapas mentais, que permitem uma aprendizagem relevante, ajudam na memorização e retenção do vasto conteúdo, facilitam a compreensão de questões complexas comuns em provas do mercado financeiro e otimizam o tempo de quem trabalha e estuda ao mesmo tempo.

Pequenas doses

O conteúdo da prova do CPA-20 é composto por 7 módulos de informações sobre o sistema financeiro nacional, compliance, ética, perfil do investidor, princípios básicos de economia e finanças, renda variável, renda fixa e derivativos, entre outros. Absorver todo o conteúdo, que é complexo e denso, de uma só vez é um método que atrapalha os estudos. Por isso, o ideal é estudar em “pequenas doses”, por partes e limitar um tempo diário de estudo. Nesse sentido, um curso de preparação para o CPA-20 pode ajudar, uma vez que esses materiais têm toda a programação dividida e organizada para facilitar os estudos.

Decorar não é estudar

É comum que algumas pessoas acreditem que decorar questões seja uma forma de estudar para provas. Não é totalmente mentira, porque, de certa forma, ao decorar a pessoa acaba absorvendo o conteúdo. Mas o ideal é que o estudante entenda a lógica por trás da resolução de cada questão e não apenas decore o resultado. Um dos principais erros entre os que se preparam para provas de certificação é focar demais nas questões, deixando o entendimento do conteúdo de lado.

