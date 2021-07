Quer trabalhar no mercado financeiro? Veja 260 vagas de emprego

Quer uma chance para trabalhar no mercado financeiro? Corretoras e fintechs têm vagas abertas para profissionais de diversas áreas e com modelos de trabalho flexíveis, com home office e híbrido.

Entre as oportunidades, há cargos desde estágio até coordenador ou gerente. E a demanda por profissionais de tecnologia também é alta nesse setor: quase todas estão em busca de desenvolvedores para os times.

O salários podem variar de 1.300 reais a até 16.000 reais -- e alguns cargos em corretora têm a possibilidade de bônus por desempenho.

Veja as mais de 260 vagas na Órama, Toro Investimentos, Guiabolso, Grupo Suno, entra outras:

Toro Investimentos

São 142 vagas na corretora especializada na Bolsa de Valores. As oportunidades vão desde estágio até cargos seniores em diversas áreas. O modelo de trabalho é híbrido ou home office. Os salários podem variar de 1.300 a 14.000 reais e existe bonificação por desempenho. Veja mais no site.

Das oportunidades, cerca de 100 vagas são para assessoria e mesa de operações. Confira:

Supervisor SDR

Supervisor Customer Success I Perfil Receptivo

Assessor de Investimentos Júnior | SDR

Customer Success I Perfil Receptivo

Estagiário Administrativo Comercial

Estagiário de Mesa de Operações

Analista de Mesa de Operações

Vagas na Órama

São cerca de 50 vagas nas áreas de Tecnologia, Comercial, Gestão de Talentos, Mercado de Capitais, Produtos, Projetos, entre outros. É possível se inscrever pelo site.

Entre os cargos abertos estão:

Desenvolvedor Android e IOS

UX/UI Designer

Desenvolvedor de Risco

Desenvolvedor Web e Python

Analista de BackOffice de Fundos Júnior

Analista Pleno de Infraestrutura

Assessor de Investimentos Sênior/Coordenador

Banker Pleno e Sênior

Trader.

Vagas na Jeitto

São 23 vagas nas áreas de Comunicação(2), Engenharia(3), Financeiro(1), Operações(3), Crescimento e Receita(1), Jovem aprendiz(2) e Estagiário(6). É possível ver mais detalhes e se candidatar pelo LinkedIn.

Vagas no Grupo Suno

São 21 vagas para as três empresas do grupo: Suno Research (análise de investimentos), Suno Asset (gestora de investimentos) e Suno Notícias (jornalismo). Há oportunidades em diversas áreas, como análise de investimentos, marketing, tecnologia e jornalismo, com níveis de experiência variados. Confira mais aqui.

Vagas na Listo

A fintech está com 18 vagas abertas, com oportunidades para estagiários, analistas, assistentes, coordenador e gerente. Veja mais no site.

Vagas na Stark Bank

A fintech tem oito vagas abertas para áreas de engenharia, compliance, marketing, negócios, pessoas e sucesso do cliente. O regime de contratação varia entre CLT e PJ. Confira mais no site.

Vagas no Guiabolso

A empresa está com vagas abertas e procura principalmente por pessoas desenvolvedoras backend, com oportunidades nos níveis, júnior, pleno e sênior e também como SRE (Site Reliability Engineer). A remuneração varia entre R$ 5.000 e R$ 16.000. Confira no site.

