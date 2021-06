Este é o certificado que apenas 4,6 mil brasileiros têm no currículo

Se você quer se destacar no mercado financeiro, existe um título que pode garantir um destaque fora da curva no seu currículo: o certificado CFP, a abreviação de Certified Financial Planner (ou Planejador Financeiro Certificado).

Apenas 4,6 mil planejadores financeiros brasileiros têm a certificação CFP, sendo o Brasil o país com maior crescimento de profissionais habilitados do mundo, segundo dados da Financial Planning Standards Board (FPSB). Entre 2017 e 2018 o número subiu 17%.

O que é o CFP?

De origem norte-americana, a certificação CFP é gerida pela Financial Planning Standards Board (FPSB) e está presente em 26 países. No Brasil é concedida pela Associação dos Planejadores Financeiros (Planejar).

O objetivo da CFP é assegurar que o profissional apresente conhecimentos e atitudes de alto nível para a atividade de planejamento financeiro, independentemente do produto ou serviço oferecido.

O certificado não é obrigatório. Mas, embora a busca pelo documento seja voluntária, ele costuma ser exigido por diversas companhias, principalmente no segmento de private banking.

Qual o perfil do profissional que tira CFP?

Segundo Alessandra Libman, sócia de Wealth Management do BTG, é necessário ter três anos de experiência não supervisionada no atendimento direto à pessoa física ou um ano de experiência supervisionada para tentar a prova do CFP.

E o perfil mais comum? “Geralmente profissionais do mercado financeiro que trabalham com investidores pessoas físicas, ou profissionais que queiram ampliar seus conhecimentos de planejamento financeiro pessoal e familiar”, diz ela.

O CFP impulsiona a carreira?

O salário de um planejador financeiro pode variar entre 5 mil e 20 mil reais por mês, segundo o site ProSeek. Essa diferença pode vir do segmento de atuação, seus clientes e produtos que vende. E os certificados também têm seu peso para conseguir um aumento. Libman explica:

“O profissional certificado, além de ter aprimorado seus conhecimentos técnicos, ter experiência em planejamento financeiro, fazer parte de um grupo de profissionais que está constantemente se atualizando e trocando conhecimentos e ser voluntário de educação financeira no Brasil, terá um diferencial em relação aos seus pares, o que pode certamente abrir novas oportunidades de crescimento e reconhecimento profissional.

E, sob o ponto de vista dos clientes, ter o atendimento de um profissional certificado, traz a segurança de ser orientado por um profissional bem-preparado tecnicamente e eticamente, já que para obter a certificação o profissional também adere a um Código de Ética e Responsabilidade Profissional”, afirma.

Como tirar o certificado CFP

Além da experiência profissional, é necessário ter ensino superior completo, assinar o Código de Ética e Responsabilidade Profissional da Associação dos Planejadores Financeiros (Planejar) e passar no Exame aplicado pela associação.

A prova é uma etapa fundamental para a certificação. Em média, o preparo para o exame é de 3 meses e o próximo está marcado para o dia 28 de novembro. Confira aqui mais detalhes sobre o formato da prova e conhecimento exigidos do CFP.

Melhor curso preparatório de CFP

Dentre as diversas opções hoje disponíveis, ganha destaque o Preparatório Certificação CFP, desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com o Mundo Financeiro, duas das mais prestigiadas plataformas de educação voltadas ao mercado financeiro no Brasil.

A parceria visa disponibilizar o melhor e mais completo conteúdo para que os candidatos tenham o conhecimento necessário para gabaritar a prova de CFP. São seis módulos ao total, divididos entre os temas centrais do exame e atuais, atualizados e com materiais programáticos conforme as exigências da Planejar.

Além de 300 vídeoaulas feitas por professores renomados na área, o curso de CFP fornece 900 questões entre exercícios e simulados, plantões de dúvidas, cronograma de estudos, aulas-bônus com especialistas do BTG Pactual e grupo de estudos.

Um diferencial do curso de certificação CFP da EXAME com o Mundo Financeiro é o seguro-reprovação. Ou seja, caso o aluno não passe na prova, o acesso ao curso e todos os recursos inclusos será reativado.

