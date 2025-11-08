McDonald’s abre 420 vagas afirmativas para PcDs

A Arcos Dorados, operadora do McDonald’s no Brasil e em 21 países da América Latina e Caribe, anunciou a abertura de 420 vagas afirmativas destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) e neurodivergentes. As oportunidades estão distribuídas por unidades de todo o país e reforçam o compromisso da companhia com a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho.

As vagas são majoritariamente para o cargo de atendente de restaurante, posição que marca o início da carreira para muitos profissionais da rede — 88% dos atuais gerentes começaram nessa função. Os requisitos incluem ter mais de 16 anos e ensino médio completo ou em andamento, sem necessidade de experiência prévia.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas no site do McDonald’s Brasil.

Apoio especializado e inclusão real

Um dos diferenciais da iniciativa é a parceria com o Instituto Jô Clemente, referência nacional na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, transtorno do espectro autista (TEA) e doenças raras. O projeto segue o modelo de Emprego Apoiado, oferecendo acompanhamento especializado durante os três primeiros meses de trabalho - período que pode ser estendido conforme a necessidade de adaptação de cada funcionário.

“Nossos funcionários são exemplos de como uma oportunidade pode transformar um indivíduo e gerar impacto positivo na sociedade”, afirma Fábio Sant’Anna, diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Arcos Dorados. “Queremos equipes diversas que representem a sociedade brasileira e estimulem o respeito e o desenvolvimento a partir das individualidades de cada um.”

Inclusão além da cota

O McDonald’s, segundo o executivo, foi uma das primeiras empresas do país a adotar políticas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência, ainda antes da Lei de Cotas de 1991. Atualmente, mais de 2 mil funcionários com deficiência trabalham nos restaurantes da rede no Brasil, em diferentes funções.

A iniciativa integra a plataforma ESG “Receita do Futuro”, que tem a Diversidade e Inclusão como um de seus pilares estratégicos.

“Promover inclusão é abrir espaço para talentos diversos que refletem a sociedade. É assim que crescemos como empresa e como comunidade”, diz Sant’Anna.