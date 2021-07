Magazine Luiza: time de tecnologia vai abrir mais 300 vagas em 2021

A Magazine Luiza tem mais uma grande aquisição para fazer até o final do ano: trazer mais de 300 profissionais para dentro do seu time de tecnologia.

Juntar produtividade e qualidade de vida é possível. Descubra como no novo curso da EXAME Academy

O Luizalabs, braço de tecnologia e inovação da varejista, já contratou mais de 400 pessoas em 2021. A área, que teve início em 2012 com apenas dois desenvolvedores, já tem 1.800 funcionários.

O ritmo de expansão da Magazine Luiza está acelerado: nesta quinta-feira, 15, a empresa comprou 100% do do KaBuM!, maior plataforma de e-commerce de tecnologia e games do país, por cerca de 3,5 bilhões de reais.

Nos últimos 12 meses, foram outras 20 aquisições, todas financiadas com recursos próprios originados na forte geração de caixa operacional da companhia.

Com a compra do KaBuM!, o Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento.

A varejista também tem uma estratégia de expansão de lojas próprias. No começo do mês, a Magalu anunciou a chegada ao Rio de Janeiro com a abertura de 50 lojas até o final do ano.

Para quem quiser fazer parte desse crescimento, a LuizaLabs tem vagas abertas pelo site.

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.