Loggi tem 100 vagas de emprego. Veja mais 310 vagas com home office

A Loggi atingiu nessa semana o marco de 2 mil funcionários. E ainda não parou de contratar: a startup de logística tem 100 novas vagas para as áreas de engenharia, produto e operações.

A empresa prorrogou seu home office até junho de 2021 para todos que conseguem desempenhar suas funções de forma remota. O time de tecnologia, principal foco das contratações, está operando totalmente remoto.

Fundada em 2013, a Loggi demorou seis anos para chegar aos mil funcionários. Em pouco mais de um ano, o número de funcionários dobrou. Para 2021, a expectativa é que o time de tecnologia da companhia dê esse mesmo pulo e cresça 100%.

As vagas abertas no momento estão listadas no site de carreiras da empresa.

