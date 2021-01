LinkedIn: veja 3 formas diferentes para melhorar seu networking na rede

Suria Barbosa, do Na Prática

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Pesquisar por vagas de emprego, buscar novas oportunidades de negócio, se conectar com pessoas da sua área de atuação, manter relacionamentos profissionais, procurar por orientação profissional, aprender mais sobre um setor… Por meio do LinkedIn, tudo isso é possível.

Mas para que todos esses objetivos sejam realmente alcançados, você precisa entender como a plataforma funciona.

Mais do que nunca, neste novo mundo remoto, quase tudo começa no virtual. Por isso, aprender a envolver a sua comunidade profissional no online é essencial para o crescimento da carreira.

Confira as três novas maneiras de se conectar com a sua comunidade profissional no LinkedIn, segundo a diretora de produto da plataforma, Liz Li.

#1 Compartilhe a sua história profissional com um toque pessoal

Muitas vezes, sustentar e construir relacionamentos profissionais pode ser difícil, mas se comunicar com autenticidade e leveza é uma excelente maneira de estabelecer conexões.

“Você pode compartilhar aqueles momentos profissionais do dia a dia por meio de fotos e vídeos curtos com os Stories do LinkedIn, sem tê-los permanentemente conectados ao seu perfil”, sugere Liz.

Que tal publicar sobre uma conquista das últimas semanas ou mostrar como é o seu ambiente de home office? Ou ainda iniciar uma reflexão sobre como equilibrar a vida pessoal e a profissional?

#2 Explore todas as possibilidades dentro da plataforma para criar relacionamentos melhores

Por trás de cada oportunidade, existe uma conversa. Isso significa que as interações virtuais face a face têm um papel importante na construção de uma rede de contatos sólida.

“O acesso rápido e fácil a ferramentas de reuniões online e em vídeo ajuda a dar vida a uma conversa. Em breve, você poderá substituir as mensagens de texto por chamadas de vídeo usando o Microsoft Teams ou o Zoom direto no LinkedIn”, conta

Entre as novidades que estão sendo preparadas pela plataforma, também estão incluídas outras ferramentas de edição que facilitam a correção de erros ou a exclusão de mensagens individuais.

#3 Fale sobre os seus objetivos

Você já parou para pensar que uma única conexão pode fazer toda a diferença na sua carreira?

É por isso que, além de explorar a sua rede de contatos, você também deve aproveitar a comunidade do LinkedIn – que conta com milhões de usuários em todo o mundo.

Esse é um recurso valioso quando o quesito é busca por novas oportunidades!

“Deixe claro quais são os seus interesses e o que você está procurando. Adicionamos alguns recursos para tornar mais fácil sinalizar à comunidade do LinkedIn que você está aberto para trabalhar. Assim é mais fácil que você seja descoberto por quem está contratando!”, explica.

Também é importante manter o perfil no LinkedIn sempre atualizado, com uma introdução objetiva e chamativa, e um currículo com as informações certas para ajudar na conquista das próximas oportunidades.

Liz ressalta que é preciso ter proatividade e não ter medo de pedir ajuda ou fomentar conversas dentro do LinkedIn. Só assim é possível conseguir criar conexões reais e que façam sentido para todos os lados.

Também é importante buscar interagir e ajudar sempre que puder, para começar a ser uma referência dentro da sua rede, afinal, nesse novo mundo do trabalho, encontrar maneiras de humanizar as interações virtuais é essencial para quem quer construir e nutrir suas relações.

Ou seja: faça a sua parte e aproveite todas as conexões possíveis – elas podem ter ótimas oportunidades para você!