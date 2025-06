Como a herança da avó indiana inspirou essa jovem de 30 anos a criar um negócio de US$ 4,2 milhões

Aos oito anos, Erim Kaur enfrentou a perda da mãe. Hoje, aos 30 anos, transformou esse legado em um negócio de sucesso: sua marca de produtos capilares já faturou US$ 4,2 milhões desde que foi fundada.

De ascendência indiana, Erim encontrou na avó paterna a ponte com suas raízes culturais. Foi com ela que aprendeu sobre o uso de óleos naturais e ingredientes tradicionais no cuidado com os cabelos, ritual que viria a inspirar o modelo de negócio anos depois.

A ideia da marca nasceu de forma orgânica, impulsionada pela conexão emocional com seu público.

Ao compartilhar, nas redes sociais, relatos sobre a experiência de crescer sem a mãe, Erim construiu uma comunidade engajada. Hoje, soma mais de 700 mil seguidores no Instagram e TikTok, e foi justamente dessa base que, em 2019, nasceu a ByErim. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Inspiração na tradição

A atual fórmula dos óleos vendidos por Erim se baseia em uma receita tradicional criada pela própria avó de Erim, composta por oito óleos puros, entre eles amla, argan, coco e rícino.

A prática de aplicar óleos nos cabelos faz parte de uma tradição milenar na cultura indiana, transmitida entre gerações.

Erim destacou o principal diferencial de sua marca: a conexão emocional com o público.

“Os influenciadores têm uma rede muito ampla, mas o problema é que, quando você tenta alcançar pessoas que ainda não te seguem, você está alienando as que seguem. Então, eu estava muito focada nos meus seguidores. Eles estão focados em mim”, disse Kaur.

Ao apostar em uma estratégia que aproxima o consumidor de histórias pessoais e elementos culturais da Índia, ela conseguiu transformar autenticidade em valor de marca — e construir uma comunidade verdadeiramente engajada ao redor do propósito.

O poder da diferenciação

Desde o início das vendas, Erim adotou uma postura de transparência total sobre a cadeia de produção. Fez questão de mostrar todas as etapas — das fábricas até o empacotamento manual realizado por sua própria equipe.

Em um mercado já saturado, a decisão de registrar as etapas reforçou a autenticidade da marca e aproximou ainda mais o público do processo por trás de cada produto.

A resposta veio rápida: nas primeiras quatro horas após o lançamento, foram vendidas 250 unidades. Em janeiro de 2020, outras 500.

Com isso, a ByErim consolidou seu papel no fortalecimento da tendência de uso de óleos capilares, especialmente entre consumidores em busca de soluções naturais e com história.

Ao compartilhar não apenas conquistas, mas também desafios, Erim se conecta com uma audiência cada vez mais interessada em marcas reais, com diferenciação clara e avaliações genuínas.

