Instituto oferece bolsas de estudo para cursos curtos nos EUA

O LAIOB (Latin American Institute of Business) está com inscrições abertas para bolsas de até 100% para cursos imersivos de curta duração na The University of Akron, em Ohio, nos Estados Unidos.

O programa tem duração de 12 dias, 64 horas de aulas e inclui treinamento complementar em Business English. As inscrições podem ser feitas através deste link até o dia 17 de outubro.

Os programas oferecidos são para as áreas de Estratégias de Marketing e Inovação, Gestão, Gestão de Projetos Inovadores e Gestão de Vendas e Negociação.

Na experiência imersiva, os estudantes visitam empresas da região de Ohio, estado conhecido como um dos principais pólos industriais norte-americanos – berço de empresas, como a Goodyear.

As bolsas oferecidas são de 30%, 50%, 70% e 100% e incluem custos com estadia, transporte, alimentação e um jantar de formatura após o término das aulas.

Progressão de carreira

De acordo com a Bloomberg, a Universidade de Akron, uma instituição pública, é considerada uma das melhores da área de negócios. Com mais de 100 anos de existência, os cursos dessa área que são o carro-chefe da Akron têm foco em empreendedorismo, liderança e outras habilidades fundamentais.

Além disso, a experiência permite o contato com profissionais e estudantes de diversas culturas empresariais e regiões do planeta. Na Akron, há alunos de mais de 90 países.

Podem se candidatar às bolsas LAIOB graduados e graduandos maiores de 18 anos, com inglês avançado e que estejam dentro do público alvo de cada curso, descrito no site do instituto.

Durante o processo seletivo, serão avaliados nível de inglês (não é necessário certificado de proficiência mas bom nível do idioma para acompanhamento das aulas), histórico acadêmico, experiência profissional e de vida, entrevista e questionário com perguntas motivacionais.

“A vivência e experiência adquirida nos cursos de curta duração ajuda os alunos do LAIOB a se desenvolver pessoalmente e crescer em sua carreira”, explica Luísa Vilela, CEO do LAIOB.

O que as bolsas para cursos de negócios contemplam

As bolsas integrais (100%) contemplam o valor total dos cursos (com acomodação e alimentação). Será oferecida uma bolsa de 100% por curso. As bolsas de 70% terão um abatimento no valor do pacote completo, que sairá por $2.370, e serão oferecidas duas por curso. Para as bolsas de 50% e 30%, as vagas variam. Não estão inclusos nas bolsas para cursos de negócios do LAIOB as despesas com passagem aérea, seguro saúde, visto para os Estados Unidos e taxa de matrícula (de 120 dólares).

Os programas oferecidos são:

Management: liderança, metodologias de organização, tomada de decisão e gestão multicultural.

liderança, metodologias de organização, tomada de decisão e gestão multicultural. Innovative Project Management : SCRUM e Agile, Design Thinking e gestão inovadora.

: SCRUM e Agile, Design Thinking e gestão inovadora. Sales Management & Negotiation: liderança na área comercial, performance em negociação e psicologia de vendas.

liderança na área comercial, performance em negociação e psicologia de vendas. Marketing Strategies & Innovation: inovação, marcas, neuromarketing estratégias de comunicação, entre outros temas atuais e de relevância.

As bolsas de estudos contemplam:

Translado do aeroporto de Columbus (CMH) para a The University of Akron – Akron, OHIO – EUA, em horário definido para o grupo (ida e volta);

– Akron, OHIO – EUA, em horário definido para o grupo (ida e volta); Duas semanas de imersão Profissional no ambiente americano com aulas de segunda à quinta-feira;

com aulas de segunda à quinta-feira; Curso Escolhido: Marketing Management, Sales Management & Negotiation, Management, Marketing Strategies & Innovation

(4 horas/aula por dia – total 32 horas);

(4 horas/aula por dia – total 32 horas); Visita à empresas de maior destaque da região;

Fins de semana livres para passeios;

Café da manhã durante todo o programa (totalizando 12 refeições);

(totalizando 12 refeições); Almoço nos refeitórios da universidade ( durante os dias de aula – totalizando 8 refeições);

nos refeitórios da universidade ( – totalizando 8 refeições); Acomodação dupla (hotel ou dormitório da faculdade, por período de 12 noites);

Jantar de formatura e entrega de 2 certificados no final do curso.

Processo seletivo

As candidaturas serão recebidas até o dia 17 de outubro (mais informações aqui). A primeira etapa conta com o preenchimento de um formulário de inscrição em inglês (application form).

Os aprovados nessa fase serão contatados para participarem de uma entrevista que deve ser realizada até o dia 5 de novembro. Após a análise e definição dos candidatos aprovados, a divulgação dos resultados sairá no dia 8 de novembro.

As etapas da seleção são as mesmas para as bolsas integrais ou parciais – sendo que os contemplados com bolsas parciais serão avisados diretamente.

