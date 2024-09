Kraft Heinz abre Programa de Estágio com bolsa-auxílio de R$1.920; veja como participar

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, acaba de anunciar a abertura das inscrições para o Programa de Estágio 2025.

Durante a jornada de 12 meses, os candidatos aprovados ao Estágio da Kraft Heinz participarão de uma trilha de desenvolvimento socioemocional, mentoria com lideranças da companhia, treinamento de gestão e metodologia de projetos. E, ao final do programa, terão a oportunidade de liderar a implementação de um projeto que gere impacto para o negócio.

As áreas com oportunidades são de Suporte e Vendas no escritório de São Paulo, bem como nas áreas de operações nas fábricas de Nerópolis/GO, Nova Goiás/GO e Blumenau/SC.

Quais são os requisitos?

O programa será afirmativo para profissionais autodeclarados pretos e pardos e que tenham:

Formação superior prevista até dezembro de 2025;

Para a área de Suporte e Vendas, as vagas são para trabalho no escritório de São Paulo em modelo híbrido e destinadas aos cursos de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Administração de Empresas, Relações Internacionais, Relações Públicas, Engenharias, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Psicologia e correlatos;

As oportunidades em operações, nas fábricas, são presenciais e destinadas aos cursos de Engenharia;

As vagas não exigem domínio de línguas estrangeiras;

Pessoas de todo o país podem se inscrever, mas para pleitear a vaga é necessário ter disponibilidade para residir nas regiões de atuação da companhia.

A aposta na diversidade

Recentemente, a companhia lançou um programa de Trainee afirmativo para profissionais autodeclarados pretos e pardos, reforçando seu compromisso com a criação de oportunidades equitativas no mercado de trabalho brasileiro.

Para Maysa Tatikava, Head de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento da Kraft Heinz Brasil, este é um importante passo rumo à construção de um ambiente de trabalho enriquecedor. “Abrir um segundo programa afirmativo para pessoas autodeclaradas pretas e pardas no mesmo ano é um marco na história da companhia. Acreditamos que a diversidade é fundamental para a inovação e sucesso do negócio a longo prazo,” afirma.

Quais são os benefícios?

Além de bolsa-auxílio de R$1.920,00, o programa também oferece os benefícios:

Vale alimentação,

Vale refeição ou refeitório,

Vale-transporte ou fretado,

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Wellhub,

Seguro de vida,

Day off de aniversário.

Como participar?

As inscrições para o Programa de Estágio 2025 da Kraft Heinz Brasil estão abertas até 07 de outubro e podem ser feitas no site. Saiba mais sobre essa e outras oportunidades de vagas nos perfis do Instagram e LinkedIn da Kraft Heinz.