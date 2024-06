KPMG seleciona 100 estudantes pretos, pardos e indígenas para inglês gratuito; veja como participar

A KPMG, empresa de consultoria, está com as inscrições abertas até o dia 21 de junho para 100 bolsas de estudo de inglês para estudantes do ensino superior ou formados em até dois anos em qualquer curso de graduação, que se autodeclaram pessoa preta, parda ou indígena. O aluno que alcançar pontuação mais alta será premiado com uma bolsa de intercâmbio — país ainda não foi divulgado.

Como funcionará o programa?

O Programa Impulse da KPMG está na terceira edição e é realizado em conjunto com a Hult EF Corporate Education. O curso inclui aulas ilimitadas em grupos com professores multiculturais e é dividido em quatro categorias:

Inglês Geral,

Inglês para Negócios,

Viagens,

Inglês Técnico.

Essas aulas podem ser acessadas 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante os 12 meses do Programa #Impulse, por meio de computador, tablet ou smartphone. Isso possibilita total flexibilidade e autonomia para o aluno gerenciar seus estudos.

“O objetivo do Impulse é reduzir as desigualdades racial e social, fomentando a inclusão de pessoas negras no mercado corporativo. Durante o período de um ano, alunos têm encontros com executivos da empresa e do ambiente corporativo, o que favorece o networking e possibilita novos aprendizados”, afirma Patricia Molino, a sócia líder do Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site da KPMG / Programa #Impulse 3ª edição.