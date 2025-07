Já testou isso no ChatGPT? Troque ‘escreva um texto sobre’ por isso e veja a diferença

Você abre o ChatGPT, digita:

“Escreva um texto sobre liderança.”

E o que recebe? Uma redação correta, genérica, impessoal, que poderia ter sido feita por qualquer um.

Se você quer algo realmente bom, esse comando não é o caminho. Na verdade, ele é um dos mais limitadores que existem.

O problema de dizer ‘escreva um texto sobre…’

Pedir um “texto sobre” algo ativa no modelo uma espécie de modo escola: ele estrutura uma resposta em forma de introdução, desenvolvimento e conclusão, mas sem:

Clareza de objetivo

Definição de público

Estilo desejado

Formato aplicável

O resultado é um conteúdo que até está certo, mas não serve para usar em uma apresentação, um post, um roteiro ou um briefing.

A fórmula para qualquer prompt de conteúdo

“Crie um [tipo de texto] sobre [tema], com foco em [objetivo ou público], usando [tom desejado] e formato [ex: lista, história, roteiro, email, etc.].”

Essa estrutura força o modelo a:

Escrever com intenção



Adaptar o conteúdo para o uso real

Ajustar linguagem, profundidade e ritmo

Produzir algo que exige pouco ou nenhum retrabalho

