Veja quem é o magnata italiano que raramente aparece em público e tem fortuna de US$ 43 bilhões

A recente compra da marca de cereais WK Kellogg por US$ 3,1 bilhões trouxe à tona o nome de Giovanni Ferrero, um dos empresários mais discretos — e ricos — da Europa.

A operação, anunciada nesta quinta-feira (10), marca mais um passo na expansão global da Ferrero, multinacional italiana conhecida por marcas como Nutella, Kinder e Ferrero Rocher.

Por trás dos números e das marcas, está a figura enigmática e estrategista de Giovanni. As informações foram retiradas da Forbes.

Como transformar um negócio de família?

Giovanni Ferrero assumiu o comando da empresa familiar após a morte do pai, Michele Ferrero, em 2015. Antes disso, havia dividido a liderança com o irmão Pietro, falecido em 2011.

A sucessão, embora marcada por tragédias, foi feita com precisão: Giovanni reorganizou a estrutura da companhia, dividiu o capital entre os herdeiros e assumiu sozinho a responsabilidade de levá-la a um novo patamar.

Diferente de outros herdeiros bilionários, Giovanni não buscou os holofotes. Ele mudou a sede para Luxemburgo e traçou um plano claro de crescimento: elevar o faturamento da companhia em 7,33% ao ano, o suficiente para dobrar o tamanho da empresa em uma década.

Algoritmo de crescimento

A ambição de Giovanni não foi baseada em suposições, mas em cálculos. Ele chamava o plano de “algoritmo de crescimento”: 7,33% anuais, combinando crescimento orgânico e aquisições. A estratégia deu certo.

Desde 2015, a Ferrero praticamente dobrou sua receita, saltando de US$ 11 bilhões para US$ 20,4 bilhões.

Esses resultados não vieram apenas da força de suas marcas históricas, mas da habilidade de identificar ativos estratégicos ao redor do mundo. Foram mais de US$ 13 bilhões investidos em aquisições nos últimos dez anos.

Império silencioso

Mesmo com uma fortuna estimada em US$ 43 bilhões, Giovanni Ferrero vive longe dos centros midiáticos. Reside em Bruxelas, evita entrevistas e raramente aparece em eventos públicos. Ainda assim, está entre os homens mais poderosos do setor alimentício mundial

Ele comanda uma companhia presente em mais de 170 países, responsável por um terço da produção mundial de avelãs.

Seu estilo reservado é compensado pela visão estratégica. Em 2017, nomeou o primeiro CEO fora da família, Lapo Civiletti, mantendo para si o cargo de chairman com foco na estratégia de longo prazo.

O movimento não só profissionalizou a gestão, como garantiu continuidade nos negócios — uma escolha rara e ousada em empresas familiares.

A importância de dominar as finanças corporativas

A jornada da empresa mostra também o valor da visão de longo prazo. Giovanni não buscou resultados imediatos, mas construiu uma trajetória baseada em metas calculadas, disciplina financeira e estrutura sólida — uma aula prática de como transformar uma empresa familiar em um conglomerado global.

A atuação de Giovanni Ferrero demonstra como as finanças corporativas são fundamentais para a expansão empresarial.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.