Itaú abre 40 vagas para formar desenvolvedores trans

O Itaú está com inscrições abertas para seu quarto Bootcamp Itaú Devs. Desta vez, as vagas são exclusivas para pessoas trans. Nesta edição, 40 novos profissionais serão contratados pelo banco. Segundo o Itaú, a ideia é aumentar a diversidade LGBT+ do time.

A área de desenvolvedores costuma ser uma que as empresas mais tem encontrado dificuldades para contratação de funcionários.

Os candidatos aprovados no processo são contratados como colaboradores do Itaú desde o primeiro dia da capacitação para, em seguida, integrarem a equipe de tecnologia do banco.

As inscrições podem ser feitas até 2 de setembro e o início dessa turma está previsto para o dia 18 de outubro.

Além de informações técnicas e conteúdo comportamental para desenvolver habilidades essenciais na atuação profissional (online, com a supervisão de monitores via webinars), essa edição oferecerá ainda acompanhamento e apoio psicológico, psiquiátrico e endócrino para as pessoas que estão em transição hormonal ou que têm interesse em iniciar a transição em parceria com a Educatransforma.

Para participar do Bootcamp Itaú Devs exclusivo para pessoas trans é preciso ser maior de 18 anos, ter disponibilidade para trabalhar em tempo integral (8 horas diárias) e possuir conhecimento em raciocínio lógico. Não será avaliado curso superior ou experiência profissional em tech.

Inscrições: até 2 de setembro de 2021 neste link.