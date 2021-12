Empresa tem 200 vagas de tecnologia com trabalho remoto

Você é um profissional de tecnologia e se sente “estranho” no seu local de trabalho? A multinacional brasileira Invillia lançou a campanha “hello, stranger” para atrair cerca de 200 desenvolvedores que compartilham desse sentimento.

A campanha divertida para divulgar as vagas tem como objetivo mostrar a forma diferente da Invillia de encarar inovação e chamar para dentro da empresa quem não está satisfeito com a tecnologia onde trabalha, explica Renato Bolzan, CEO da empresa.

"Mais uma vez queremos mostrar todas as opções dentro da Invillia para tocar a carreira como acreditamos que deve ser: leve, flexível e com oportunidades globais de atuação. É fundamental para o profissional hoje poder escolher de onde atuar, ter uma visão clara de futuro e a chance de aprender e estar envolvido ou envolvida com tecnologias emergentes", diz.

As vagas para desenvolvedores back-end são totalmente remotas. A empresa tem uma meta de ser totalmente distribuída pelo Brasil até 2023.

Atualmente, a empresa tem mais de 1.200 funcionários em nove países e 260 cidades, com centros estratégicos na América Latina, Portugal, Reino Unido, México e Holanda.

A Invillia cria produtos e serviços com tecnologias emergentes para empresas como PagSeguro, Gympass, QuintoAndar, Tembici, Dafiti, VIA, AME, C6Bank, ifood, Mastercard, movile pay, OLX, Guiabolso.

Os interessados nas vagas podem se candidatar pelo site da campanha.

