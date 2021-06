Inter abre programa gratuito com 3 mil vagas para formação em UX e UI

O Inter, plataforma de serviços financeiros, lança nesta terça-feira, 1, um programa de aceleração de carreira para formar profissionais nas áreas de experiência de usuário e interface do usuário (UX e UI).

A empresa fez parceria com o programa Órbi Academy Techboost, que visa distribuir mais de 130 mil bolsas de estudo em linguagens de programação até 2022.

Agora, eles estão inaugurando as formações em UX e UI, dois segmentos que têm crescido dentro das empresas de tecnologia e que entraram na lista de profissões em alta do LinkedIn em 2021.

No programa com o Inter, serão 3 mil vagas para as sete sessões de conteúdos práticos sobre soluções de impacto para usuários. Todos os encontros serão virtuais.

Os alunos poderão fazer network com profissionais da área e receber conhecimentos atualizados sobre o mercado. Ao final do programa, os melhores participantes terão a oportunidade de contratação no Inter.

Para participar, é necessário que os candidatos residam ou tenha disponibilidade de mudança para as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba ou Recife. Os profissionais também devem ter ao menos dois anos de experiência.

O processo de seleção terá um desafio online e classificatório. Mais detalhes sobre o programa serão apresentados durante uma live, que será realizada no dia 8 de junho, às 20h, pelo canal do Youtube da Órbi.

“Ao final desta Aceleração, esperamos que mais brasileiros sejam despertados para a carreira de UX Designer e muitos dos que já começaram encontrem no Inter o ambiente fértil para seu crescimento e desenvolvimento”, diz a CEO do Órbi Conecta, Anna Martins.

Confira mais detalhes sobre o programa e faça a inscrição pelo site até o dia 11 de junho. O programa começa no dia 12 de junho.

